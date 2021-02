von Lena-Marie Baschnagel

Die Riedböhringer Stricklieseln sind bereits viele Jahre lang regelrecht dafür bekannt, anonym in Nacht-und-Nebel-Aktionen mit ihren gestrickten Ideen in Riedböhringen für Überraschungen zu sorgen. Auch in der fünften Jahreszeit sind sie wieder aktiv. Bei der Aktion der Riedböhringer Bergli-Hexen, bei der der Christbaum zum Narrenbaum umfunktioniert werden soll, haben sich auch die „Bähringer Stricklieseln“, wie sie sich selbst nennen, selbst etwas einfallen lassen.

Riedböhringen Riedböhringen freut sich über das neueste Werk der Stricklieseln an einer Metzgerei Das könnte Sie auch interessieren

Vor dem „Wooghisli“ an der Kardinal-Bea-Straße steht seit dieser Woche ein mit gestrickten Girlanden bunt geschmückter Narrenbaum. Darunter sitzen auf einer Rundbank sechs Figuren, die das närrische Treiben in Riedböhringen repräsentieren: die Hugo-Hexen, die Bergli-Hexen, der Narrenrat, die Besenmusik und ein „Täfili-Bue“. Bei der sechsten Figur sind sich die Riedböhringer einig, dass es sich um den Narrenratsvorsitzenden Daniel Schmid handeln muss. Bei den anderen Figuren wird fleißig gerätselt, wen man aus dem jeweiligen Verein damit identifizieren könnte.

Blumberg Sie haben wieder zugeschlagen: Stricklieseln können auch Torte Das könnte Sie auch interessieren

Eine der Figuren, der „Täfili-Bue“, hält eine Tafel mit der Aufschrift „Des Johr hom mer nint zum Lachä, dann lom mer es halt näscht Johr krachä!“. (Zu Hochdeutsch: ‚Dieses Jahr haben wir nichts zu lachen, dann lassen wir es eben nächstes Jahr krachen.‘)

Eigenes Label

Zur Erkennung haben sie ihr eigenes Label namens „made by den Stricklieseln“ auf ihrem Werk angebracht. Doch die Stricklieseln hinterlassen auch eine Nachricht an alle, die ihr Werk bestaunen. Darin bitten sie darum, den Narrenbaum und die Narren nur zu betrachten und stehen zu lassen, dass auch andere noch eine Freude daran haben.

Schon zweite Aktion in diesem Jahr

In diesem Jahr sind die Stricklieseln mit dem Narrenbaum bereits zum zweiten Mal aktiv. Zuletzt sorgten sie im Januar vor der Metzgerei Armin Schmid in Riedböhringen mit einer Wurstgirlande für große Begeisterung.