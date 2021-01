Die Randenwölfe Nordhalden haben voriges Jahr noch eine weitere Premiere mit Bravour gemeistert. Die Rede ist von einer Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren. Nach dem bisherigen Informationsstand des SÜDKURIER ist es das erste Mal, dass ein Verein aus der Raumschaft Blumberg dieses Verfahren angewandt hat. Andere Vereine wie zum Beispiel der Ski-Club Blumberg haben auf die coronabedingten Einschränkungen mit einer Online-Versammlung reagiert.

Bei den Randenwölfen war eine Online-Versammlung nicht möglich, schildert Schriftführerin Anke Lengsfeld: „Viele unserer rund 180 Mitglieder sind schon älter und haben gar keinen Computer.“ Also musste sich das Vorstandsteam etwas anderes überlegen, nämlich eine Versammlung im Umlaufverfahren. So wurden alle Rechenschaftsberichte des Vorstands und alle Abstimmungs-Anträge mit einem Rücklaufzettel ausgedruckt und jedem Mitglied per Post zugesandt. Vom 11. November an hatten die Mitglieder vier Wochen lang Zeit, die Post durchzulesen und abzustimmen.

Viele Rückmeldungen

Das Ergebnis gab dem Vorstandsteam Recht: „Wir haben 96 Rückmeldungen erhalten, was mehr als 50 Prozent der wahlberechtigten Mitglieder entspricht“, teilt Schriftführerin Anke Lengsfeld mit. Damit, und das war der Knackpunkt, „ist die Versammlung gültig.“ Voraussetzung dieses Verfahren war, dass mehr als 50 Prozent der stimmberechtigen Randenwölfe an dem Verfahren teilnehmen. Einstimmig beschlossen wurde auf diese Weise, dass das Vorstandsteam entlastet ist, die Vorstandswahlen auf dieses Jahr verschoben werden und dass die Mitglieder des Vorstands bis dahin kommissarisch im Amt bleiben.

Natürlich blicken die Randenwölfe schon nach vorne und bereiten ihre nächsten Aktionen vor: „Wir nehmen den Programmabend auf und werden ihn live streamen über Youtube„, sagt Anke Lengsfeld. Und für die Mitglieder gibt es einen Lumpeliedle-Contest, für den sie sich nun bewerben beziehungsweise anmelden können. Die Anleitung ist kurz und bündig: „Nehmt ein Lumpeliedle auf und schickt es uns, idealerweise als kleines Video. Gern dürft Ihr Euch dazu auch passend verkleiden.“

Der Vorstand setzt eine Jury ein

Das Vorstandsteam wird dann eine Jury einsetzen, die am Samstag vor der Fasnet über das beste Lumpeliedle entscheidet. Dieses Lied können die Mitglieder an diesem Abend per Live-Stream am Fernseher oder PC mit verfolgen. Den Link versendet der Vorstand per Mail. Ansprechpartnerin ist Anke Lengsfeld, Telefon 07736/921213 oder 0171-7514918, oder auch gern per Email an anke.lengsfeld@gmx.de. Um zu vermeiden, dass ein Lumpeliedle doppelt eingeht, wird darum gebeten, dass die Interessenten sich kurz bei Anke Lengsfeld anmelden.

Für die Randenwölfe war es bereits die zweite besondere Aktion in zwei Monaten. Am 13. November war von den Balkonen und Höfen in Nordhalden und seinem Ortsteil Neuhaus der Narrenmarsch erklungen. Fastnacht ist für die närrischen „Wölfe“ ein Muss, das sie sich auch in Corona-Zeiten nicht nehmen lassen. Danach feierten sie den Fastnachtsauftakt gemeinsam im Internet. Mehr als 90 der rund 180 Mitglieder nahmen nach Angaben der Narrenzunft an der Online-Zeremonie teil.