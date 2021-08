Einen Monat ist es am 28. August her, dass in Blumberg ein Baggerfahrer einen Wohnkomplex mutwillig beschädigte. Ende September sollten eigentlich die ersten Mieter einziehen, doch dieser Termin ist nicht mehr zu halten – und die Reparatur wird wohl massiv teurer als gedacht

Am dem Wohnkomplex in der Vogtgasse 8 in Blumberg hängen noch die Balkone, die ein wütender Bauunternehmer am 28. Juli mit einem Bagger heruntergerissen hat. Einen Monat ist es jetzt her, und getan hat sich noch relativ wenig, zumindest im Hinblick