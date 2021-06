Fützen vor 4 Stunden

Die Polizei stellt Ermittlungen zu Kircheneinbruch in Fützen ein

Der Einbruch in die alt-katholische Erlöserkirche in Fützen in der Nacht zum Donnerstag, 6. Mai, bleibt unaufgeklärt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen eingestellt.