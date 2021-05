von Lena-Marie Baschnagel

Eigentlich ist man das große Kirchenfest, das „Bähringer Fest“, in Riedböhringen mit dem Musikverein, dem Kirchenchor und einer Prozession an das Kardinal-Bea-Museum gewohnt. Doch auch dieses Jahr feierte die Pfarrgemeinde das Dreifaltigkeitsfest und Fronleichnam am Sonntag anders. Pfarrer Karlheinz Brandl hielt einen feierlichen Gottesdienst in der festlich geschmückten St.-Genesius-Kirche.

Auch wenn es keine Prozession gab, legten die Riedböhringer Ministranten und die Erstkommunion-Kinder einen Blumenteppich. Damit alles corona-konform gelegt wurde, konnte man im Voraus ein Zeitfenster buchen, in dem man dann ein Feld des Blumenteppichs legen konnte. Obwohl jeder seinen eigenen kleinen Blumenteppich legte, entstand dann am Ende durch eine Collage ein großer Blumenteppich, sodass die Kirchenbesucher die verschiedensten Motive vor der Kirche bestaunen konnten. Bild: Lena-Marie Baschnagel