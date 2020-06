Welchen Stellenwert Familien in Blumberg haben, zeigte sich am Dienstag im Gemeinderat. Die klare Entscheidung für eine Öffnung des Panoramabads auch in Coronazeiten zielt in erster Linie auf die Familien. Nachdem der Gemeinderat den Kindergarteneltern schon die Beiträge für April und Mai erlassen hat, kommt hier ein erneutes Zeichen.

Ein Zeichen, das Mut machen soll, das den Kindern, Jugendlichen und Familien zeigen soll, dass die Stadt sie in diesen für alle schwierigen Zeiten nicht im Regen stehen lässt. Wer nicht in Urlaub fahren kann und die Ferien zuhause verbringt, soll hier wenigstens die Möglichkeit haben, ein bisschen Urlaubsgefühl zu genießen.

Das klare Votum für die Öffnung des Panoramabads ist umso bemerkenswerter, als noch vor wenigen Wochen sich kaum jemand im Rathaus oder im Gemeinderat hätte vorstellen können, das Bad zu öffnen. Zu vertrackt schien zu diesem Zeitpunkt die Situation mit den Hygiene-Verordnungen und vor allem mit der Abstandsregelung.

Landesregierung verprellt Kommunen

Und selbst, als das Land die Öffnung verkündete, hingen Kommunen wie Blumberg in der Luft, weil überhaupt nicht klar war, welche Vorgaben das Land für die Sportstätten machen werde. Dass das Land dann erst am 4. Juni, nur zwei Tage vor einer möglichen Öffnung, die neue Verordnung mitteilte, war frech. Und es war nicht das erste Mal, dass die Regierung des „Musterländles“ so respektlos mit den Kommunen umsprang. Die gleiche Situation hatten die Kommunen schon wenige Wochen zuvor bei der Öffnung der Kindertagesstätten auf 50 Prozent erlebt. Auch da kamen die Hygiene-Vorgaben erst wenige Tage vor der Öffnung.

Nächster Kraftakt

Für die Stadt Blumberg kommt nach dem Gemeinderatsentscheid der nächste Kraftakt: So war Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy gleich gestern früh im Freibad, um mit dem Team zu besprechen, wie sie die Wege und Abstände ausschildern. Für die Online-Buchungen muss jetzt ein Ticketsystem samt der App angeschafft werden, im Bad muss Kioskbetreiberin Claudia Ponzetta die Hygiene-Regeln für Sportstätten umsetzen. Zu hoffen bleibt, dass der Aufwand durch gutes Badewetter belohnt wird.