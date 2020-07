Die Idee, das Street-Art-Festival am Wochenende wenigstens in kleinem Rahmen als online-Festival aufzuziehen, stößt auf reges Interesse. Inzwischen hat der Blumberger Grafiker Clemens Benzing, der das Ganze im privaten Rahmen mit einigen Straßenmalern andachte, bereits die Homepage dafür erstellt.

Blumberg Das Blumberger Street-Festival findet doch statt: Zuhause und online

Unter https://online-street-art-festival.de können alle Street-Art-Festival-Fans am Wochenende die Bilder ansehen, die Künstler aus mehreren Ländern und Kontinenten erstellen. Mit dabei seien unter anderem Straßenmaler aus Bahrein, Mexiko, Italien, Serbien, sowie auch eine kleine Gruppe aus Bayern.

Kontakt:

Wer Interesse hat mitzumachen und ein Bild malen will, kann dies an Clemens Benzing an die Email-Adresse cb@blizzard-design.de senden.