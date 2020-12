Nach den guten Erfahrungen an Weihnachten machen die Blumberger Kirchengemeinden den Gläubigen auch in den Tagen von Silvester bis Dreikönig ein Online-Angebot. Die evangelische Pfarrerin Gabriele Remane läss auch den Gottesdienst für Silvester in der Blumberger Kirche aufzeichnen und auf der Homepage www.evkircheblumberg.de online stellen

Blumberg Weihnachten in Blumberg: Die Pfarrer betonen die frohe Botschaft online und im live-stream Das könnte Sie auch interessieren

In der katholischen Seelsorgeeinheit lässt Pfarrer Karlheinz Brandl auch die Gottesdienste an Silvester um 19 Uhr, sowie jeweils um 10.30 Uhr an Neujahr, am Sonntag, 3. Januar, und an Dreikönig (6. Januar) streamen. Gestreamt wird jeweils aus der Hondinger Pfarrkirche St. Martin.

Kommingen Kommingens Pfarrer Stefan Hesse plant eine Weihnachtsbotschaft per Video Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Alt-Katholiken ist die Video-Botschaft von Pfarrer Stefan Hesse noch bis 10. Januar auf der Homepage ak-kommingen.de abrufbar.