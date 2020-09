von Reiner Baltzer

Die Entscheidung, das Panoramaad trotz Covid19 zu öffnen, war offensichtlich gut. Seit der Eröffnung am 2. Juli haben rund 9000 Badegäste die beliebte Freizeiteinrichtung besucht, war von Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy, zu hören. Auch die Picknick-Konzerte mit Roland „Dooly“ Sauter, Bettina Kuhn und der Herrenmusik mit Thomas Sausen sowie die Open-Air Kinoabende auf dem Freibadgelände waren gut besucht beziehungsweise ausverkauft.

Maximal 500 Badegäste auf einmal durften von den Kassiererinnen Ute Schwarz und Michaela Gundelach ins Freibad eingelassen werden. Gleich nach der Eröffnung wurden diese Marke ein paar Mal erreicht. An etwa zehn Tagen blieb das Bad bisher witterungsbedingt geschlossen. Auch ein paar Abendveranstaltungen fielen aus. Das Verhalten der Badegäste im Freibad sei bis auf einige kleinere Beanstandungen vorbildlich gewesen, sagten die beiden Kassiererinnen.

Zusammen mit Bademeisterin Sandra König wiesen sie die Badegäste auf dem Gelände ein. Auf einer großen Info-Tafel im Eingangsbereich informierten sich die Gäste über die Laufwege auf dem Gelände und das Verhalten in den einzelnen Wasserbecken. Einzelne Besucher sprechen gar von einer perfekten Organisation in Zeiten der Krise. Auch die Anzahl der Badegäste in den Wasserbecken wurde begrenzt. Das sei zu keinem Zeitpunkt ein Problem gewesen, hieß es von den Bediensteten.

Kassierer Ute Schwarz sorgt mit ihrem Sohn Max für Ordnung im Ausgangsbereich. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Der letzte Mittwoch lud nun nicht gerade zum Schwimmen und Verweilen im Panorama-Bad ein. Nur gerade einmal eine Handvoll „Wasserratten“ wagten den Sprung ins kühle Nass. Darunter befand sich auch die ehemalige Rektorin der Kardinal-Bea-Schule, Mechthild Baller, die sich das Vergnügen nicht nehmen lassen mochte. Am 13. September 2020 besteht die letzte Möglichkeit noch einmal das Badevergnügen zu genießen. Bis dahin hoffen alle auf den 10.000sten Badegast.

Das Panoramabad hat noch bis einschließlich Sonntag, 13. September, täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Tickets sind online zu buchen über www.stadt-blumberg.de.