Die Fußgänger in der Tevesstraße in Blumberg können sich freuen. Der Bauhof hat bereits die stark gewellten Bereiche im Umfeld von drei Baumscheiben neu gerichtet. Am Montag waren Richard Mantel und Chris Schuster bereits bei der vierten Baumscheibe zugange.

Blumberg Darauf haben viele Blumberger Fußgänger gewartet: In der Tevesstraße beginnen die Pflasterarbeiten

Sie entfernen die Pflastersteine auf dem Gehweg der Einkaufsstraße und die Granit-Einzeiler um die Baumscheiben der Platanen und richten den Untergrund neu. Die Wurzeln der Bäume werden nicht an- oder abgeschnitten sondern bleiben unversehrt. Nach der vierten Baumscheibe fehlen noch zwei Baumscheiben, die der Bauhof zu richten hat.

Bereits gerichtet ist in der Tevesstraße in Blumberg dieser Gewegbereich um die Baumscheibe an der Ecke zur Winklerstraße. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Die Arbeiten im stark frequentierten Geschäftsbereich zwischen der Winkler- und der Espenstraße werden wohl auch vor Ostern abgeschlossen sein, sodass die Fußgänger wie Eltern mit Kinderwagen dort wieder wesentlich besser gehen können.