Bei der vor 50 Jahren begonnenen Eingemeindung zählte Achdorf neben Riedböhringen, Riedöschingen und Hondingen zu den vier Gemeinden, die am 1. April 1972 nach Blumberg eingemeindet wurden. In den Talgemeinden gab es auch Überlegungen, die Selbstständigkeit aufrecht zu erhalten.

In den Ortsteilen Eschach und Opferdingen wurden Stimmen für einen Anschluss nach Hüfingen laut, da Schüler aus den beiden Orten die Hauptschule in Hüfingen besuchten und auch Arztbesuche dort erledigt wurden. Doch Hüfingens Bürgermeister Max Gilly äußerte bei einer Besprechung mit seinem Blumberger Kollegen Werner Gerber, dass er keinen Vorstoß in diese Richtung unternehmen wolle.

Als schmuckes Dorf präsentiert Achdorf sich heute. | Bild: Roger Müller

Bei der Bürgeranhörung in Achdorf und den Teilorten hatte Blumberg ein wichtiges Argument für den Anschluss Achdorfs und der Ortsteile an die Eichbergstadt: Der Stadt war es inzwischen gelungen, die Genehmigung für den Ausbau der Gemeindeverbindungstraße von Achdorf nach Blumberg (Gampen) zu erhalten. Allzu gegenwärtig war vielen Talbewohnern noch der große Erdrutsch im Jahr 1966 mit seinen weitreichenden Folgen.

Klares Votum für den Anschluss nach Blumberg

Bei der Abstimmung sprachen sich von 235 abgegebenen Stimmen dann 160 Achdorfer Bürger für und 73 gegen einen Zusammenschluss mit Blumberg aus. Der Achdorfer Gemeinderat hat dann mit 4:3 Stimmen für die Eingemeindung votiert.

In der Aula der Scheffelschule in Blumberg folgte am 20. März 1972 die Vertragsunterzeichnung zwischen den Bürgermeister Ferdinand Rothmund aus Achdorf und Werner Gerber aus Blumberg. In einer Zusatzvereinbarung wurde der Ausbau des Gampen festgeschrieben.

Zeitzeuge Ulrich Hamburger: „Achdorf hat sich gut entwickelt“

Ulrich Hamburger (81) war von 1965 bis 1972 im Gemeinderat Achdorf, von 1972 bis 1990 im Gemeinderat Achdorf und von 1981 bis 1990 Ortsvorsteher. | Bild: Lutz, Bernhard

Für mich war immer klar, wenn, dann gehen wir nach Blumberg, es ist nur zwei Kilometer entfernt. Das wichtigste Anliegen war der Ausbau der Straße von Achdorf nach Blumberg, bis dahin ein befestigter Feldweg, und das hat die Stadt Blumberg gleich nach der Eingemeindung begonnen. Mitte 1973 wurde der Gampen eingeweiht.

Die Straße ist für uns lebensnotwendig, jetzt geht ja fast alles nach Blumberg von den Arbeitsplätzen. Die Entwicklung war gut, für Achdorf und für die Gesamtstadt. Die Ortsteile sind gut integriert in Blumberg. 1975 wurde das Klärwerk gebaut, für ganz Blumberg ein Meilenstein, um zum Beispiel auch Neubaugebiete ausweisen zu können. Achdorf hat sich gut entwickelt. Die ganzen Ortsdurchfahrten wurden gemacht mit Kanalisation und Frischwasser, und Glasfaser, das Haus des Gastes, das Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus und die Wutachbrücke. Es war immer ein gutes Einvernehmen.

Ortsvorsteher Hans-Peter Mess: Schutzgebiete bedrohen die Entwicklung

Hans-Peter Mess ist seit 2009 Ortsvorsteher und hat mit dem Ortschaftsrat viel erreicht. | Bild: Stadt Blumberg

Achdorf hat Erfahrung mit Eingemeindungen. Bereits 1934 schlossen sich die Gemeinden Aselfingen mit Überachen, Eschach und Opferdingen der Gemeinde Achdorf an. Wir haben fünf Dörfer mit fünf Charakteren. Von jeher hat man die Gemeinschaft gebraucht, um weiterzukommen. Die Entscheidung für Blumberg war gut. Es ging in diesen 50 Jahren nur nach oben. Bauvorhaben wie das Haus des Gastes, das Abwassersystem, der Glasfaserausbau und das neue Vereins- und Feuerwehrhaus wären für Achdorf alleine nicht machbar gewesen.

Achdorf ist dadurch zukunftsfähig und attraktiv, was auch am Zuzug junger Familien erkennbar ist. Wir brauchen keine Angst vor leeren Dörfern zu haben. Das Tal, seine Natur und Aselfingen insbesondere sind für mich nicht zu überbieten. Aber eben diese schöne Natur und die Schutzgebiete scheinen derzeit der künftigen Entwicklung der Dörfer im Wege zu stehen, was für mich wiederum unverständlich ist. Es sollte doch ein Nebeneinander von Natur und Dorfentwicklung möglich sein.

Andrea Blessing: Perspektiven für Kinder und Familien nötig

Andrea Blessing ist im Vorstandsteam der Landfrauen aktiv und wohnt seit 1998 in Opferdingen. | Bild: Andrea Blessing

Ich bin Jahrgang 1970 und in der Zeit der Eingemeindungen geboren. In Opferdingen lebe ich mit meinem Mann und meinen zwei Söhnen. Opferdingen hat circa 80 Einwohner und ist einer der fünf Orte des Stadtteils Achdorf. Hier kennt jeder jeden, ich wurde gut aufgenommen und in die Dorfgemeinschaft integriert. Das Vereinsleben und die Gemeinschaft schätze ich sehr. Persönlich habe ich die Eingemeindung nicht miterlebt, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es für einige Bürger nicht so einfach war, die Selbstverwaltung aufzugeben.

Doch sehe ich Vorteile wie den Schulbesuch in Blumberg, der vor der Eingemeindung nicht so einfach war, da es keine direkte Buslinie nach Blumberg gab. Auch städtische Einrichtungen wie Musikschule, Bücherei und Schwimmbad bieten Möglichkeiten, die es sonst so nicht gäbe. Für mich sind Projekte für das örtliche Leben wichtig wie das Neubaugebiet, das neue Vereins- und Feuerwehrhaus in Achdorf oder die Abwasserentsorgung.

Seit Ende 2020 haben wir durch den Glasfaseranschluss einen schnellen Zugang zum Internet. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass es hier vor allem für unsere Kinder und Jugendlichen genügend Wohnraum gibt, damit sich weiter viele junge Familien in dieser schönen Landschaft ansiedeln können.

Ortschaftsrat Steffen Furtwängler: „Achdorf wurde für mich zur Heimat“

Steffen Furtwängler ist seit der Kommunalwahl 2019 im Ortschaftsrat Achdorf. | Bild: Steffen Furtwängler

Ich verbinde mit dem Achdorfer Tal Freundschaft, Gemeinschaft und das Zusammenleben in einer wunderschönen Landschaft. Achdorf wurde für mich seit meinem Zuzug 2009 zur Heimat. Das Leben im Tal mit seinen fünf Teilorten wird aktiv durch die Vereine gestaltet. Beispiele sind die Eigenleistungen am neuen Feuerwehr- und Vereinshaus, die Umgestaltung des Pfarrgartens und die gemeinsamen Feste. Für mich ist Achdorf schon immer ein Teil von Blumberg.

Ich ging dort zur Schule, spielte während der Jugend in der gemeinsamen Spielgemeinschaft Fußball und bin Mitglied der Feuerwehr Blumberg. Die Investitionen der letzten Jahre in Achdorf mit dem Feuerwehr- und Vereinshaus, Glasfaseranschluss sowie der Sanierung der Wutachbrücke waren elementar für das künftige Leben. Nichtsdestotrotz stehen auch weitere Themen an, wie die Schaffung von Bauplätzen in den Teilorten. Der Zukunft sehe ich positiv entgegen und hoffe darauf, dass die Dorfgemeinschaft weiterhin zusammensteht.

Maria Bader: „Die Eingemeindung ist eine Chance für Stadt und Stadtteile“

Maria Bader hat nach Achdorf geheiratet und fühlt sich dort mit ihrer Familie sehr wohl. | Bild: Maria Bader

Ich sehe die Eingemeindung als große Chance für alle Ortsteile und auch für die Kernstadt Blumberg. Viele Investitionen wären meiner Meinung nach für jeden Stadtteil alleine gar nicht möglich. Es könnte sich niemand leisten, alle Bereiche selbst in diesem Umfang abzudecken. Das Tal profitierte die letzten Jahre sehr – mit dem Breitbandausbau, dem Feuerwehr- und Vereinshaus und der neuen Wutachbrücke. Der Nachteil der Eingemeindung ist die Konzentration nach Blumberg.

Eine bessere Betreuungsform würde ich für die Ortsteilschulen befürworten. Da heißt es schnell mal, man könnte sein Kind ja nach Blumberg schicken, um ein passendes Angebot zu bekommen, da die Mindestschülerzahl für kleine Schulen schwer erreichbar ist. Ich wünsche mir, dass die Kinder auch in Zukunft in Schule und Freizeit gemeinsam aufwachsen und so die tolle Dorfgemeinschaft und das Vereinsleben erhalten bleiben. Das macht das Leben hier attraktiv und deshalb bin ich mit meiner Familie gerne wieder nach Blumberg beziehungsweise ins Tal zurück gezogen.