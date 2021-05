von Gernot Suttheimer

Diamantene Hochzeit feiern am Donnerstag, 6. Mai, die Eheleute Elisabeth und Alfred Bausch in Riedböhringen. Beide sind 86 Jahre alt.

Elisabeth Bausch, geborene Baumann, stammt aus Achdorf-Überachen, ihr Ehemann Alfred Bausch ist ein echter Riedböhringer. Die jungen Leute lernten sich damals beim Tanzen in der Achdorfer „Scheffellinde“ kennen. „Zwei Musiker aus Achdorf machten dort Musik und wir tanzten wild dazu“, erinnert sich die Jubilarin mit einem breiten Lächeln. Ihre Heirat vor 60 Jahren haben sie nie bereut, im Gegenteil, sind sich beide einig. Es habe natürlich schon auch Meinungsverschiedenheiten in der Ehe gegeben, aber man habe sich immer einigen können.

Das Leben des Ehepaars war und ist ein Miteinander der Generationen. Als 1962 ihre Tochter Elfriede geboren wurde, lebten drei Generationen auf dem Hof, heute sind es sogar vier. Der Humor hat dem Ehepaar dabei stets geholfen. Bis zu seinem 63. Lebensjahr bewirtschaftete der Jubilar die eigene Landwirtschaft und übergab sie dann an seine Tochter Elfriede Martin und ihren Mann Joachim Martin. Heute erledigt er immer noch kleinere Reparaturen und spaltet Holz. Er engagierte sich insgesamt 26 Jahre im Ortschaftsrat Riedböhringen für das Gemeinwohl des Dorfes, und vor dem Zusammenschluss mit Blumberg schon zwei Jahre im örtlichen Gemeinderat.

Sein Rat und seine Ansicht waren und sind gefragt. Als im Zuge der 1980 begonnenen Ortsumfahrung der B 27 eine Flurbereinigung anstand, wurde Alfred Bausch zum Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft mit rund 140 Grundstückseignern gewählt. Bewältigen konnte der Jubilar all diese Aufgaben nur, weil seine Frau ihm stets den Rücken freihielt.

Bis die Corona-Pandemie Zusammenkünfte unmöglich machte, bereicherte er den Männergesangverein „Frohsinn“ Riedböhringen mit seiner Baßstimme und übernahm auch hier Verantwortung. 1960 wurde er zum Vorsitzenden gewählt und leitete in dieser Funktion mit dem Vorstandsteam 37 Jahre lang die Geschicke und Entwicklung der Sänger. Elisabeth Bausch versorgt den Haushalt und kocht gerne. Sie ist immer noch Mitglied bei den Landfrauen Riedböhringen.

Seit Rentenbeginn reist das Ehepaar gerne, etwa mit Reisegesellschaften nach Barcelona in Spanien, Rom in Italien oder Paris in Frankreich. „Vorher ging das nicht, wir konnten ja den Hof nicht verlassen“, erklärt Alfred Bausch. Gerne fährt er noch mit dem Auto zum Billibuck. Beide gehen, wenn möglich, sonntags in die Kirche. Die zahlreichen Begegnungen im Dorf und die Feste vermissen beide, er vermisst besonders den Frühschoppen. Das Diamantene Hochzeitsfest kann nur in kleinem Familienkreis gefeiert werden. Dazu können auch drei Enkel und sechs Urenkel gratulieren.