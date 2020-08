von Hans Herrmann

Die Fußballdamen des VfL Riedböhringen gehen nach ihrer Gründung 2018 in ihre dritte Saison. Trainer Fabian Bodenseh stellt deutliche Fortschritte fest. In der Kreisliga A hofft man in der kommenden Saison auf mehr Punkte und will den ersten Vereinssieg der vorigen Runde gegen den FV Tennenbronn bestätigen. „Vor allem in der Defensive stelle ich eine positive Entwicklung fest.

Im Angriff ist noch viel Luft nach oben,“ sagt Coach Bodenseh. Er kann auf einen Kader von 24 Spielerinnen bauen. „Mit dem Trainingsbesuch bin ich hoch zufrieden und die Mädchen sind mit Begeisterung bei der Sache.“ Der neunte Rang der abgebrochenen Saison soll verbessert werden. In einem ersten Testspiel zeigte man bei der knappen 1:2 Heimniederlage gegen den SV Volkertshausen bereits eine viel versprechende Leistung.

Am 16. August, 11 Uhr beim FC Pfohren sowie am 22. August, 15 Uhr zuhause gegen den SV Hausen will man sich weiter steigern. Im ersten Punktspiel muss man am 6. September beim FV Tennenbronn antreten. In Zusammenarbeit mit seinen beiden Spielführerinnen Ronja Baumeister und Selina Picht will der Trainer das Leistungsvermögen der verschworenen Truppe weiter steigern. Bild: Hans Herrmann