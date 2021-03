Das Ortsbild in Blumberg und auch in den Teilorten und in der Umgebung war in letzter Zeit auch intensives Gesprächsthema im Gemeinderat. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats regte Stadtrat Rainer Gradinger von der Freien Liste an, die Verwaltung solle doch überprüfen, „ob wir in diesem Jahr eine Stadtputzede durchführen können.“

In der Bevölkerung, so die Wahrnehmung, herrsche dafür ein starkes Bewusstsein. Bürgermeister Markus Keller war gleich parat: „Wir haben schon die Vorbereitung getroffen“, diese Aktion wieder wie im Vorjahr dezentral und im Einklang mit der Corona-Verordnung zu organisieren.

Die Organisation

Organisiert wird die Aktion von Alexandra Bouillon vom Standortmarketing der Stadt. Gesäubert werden sollen nach Möglichkeit der Bereich der Kernstadt wie auch die Teilorte. Wer Interesse hat, daran mitzumachen, kann sich ab sofort beim Standort-Marketing melden und dort die Säcke zum Sammeln abholen, teilte Lena Hettich auf Anfrage mit.

Im Rathaus gibt es die Müllsäcke zum Sammeln

Sie und ihre Kollegin Alexandra Bouillon notieren sich dann jeweils, in welchen Bereichen gesammelt wird, damit es zu keinen Doppelungen kommt. „Alle Helfer erhalten von uns auch ein kleines Danke schön“, sagt Bouillons Kollegin Lena Hettich. Die Aktion geht bis zum 18. April.

Kontakt

Wer Interesse hat, an der Stadtputzede mitzumachen und selbst dazu beitragen will, dass das Stadtbild in der Raumschaft Blumberg noch schöner wird kann sich bei der Stadt melden, Telefon 07702/51-106, Email standortmarketing@stadt-blumberg.de.