Beim Team der Kirchlichen Sozialstation herrscht Freude. Am Wochenende erfolgte planmäßig der Umzug der Geschäftsräume von der Kantstraße in das neue Gebäude in Ob der Kehr sowie der Umzug der Tagespflege vom Eichbergstüble im Betreuten Wohnen in das neue Domizil.

Neubau lief besser als gedacht

Der Neubau lief noch besser als ursprünglich gedacht: „Beim Spatenstich sind wir noch von einem Einzugstermin am 30. September ausgegangen“, sagt Geschäftsführer Markus Leichenauer. Herzstück des neuen Gebäudes ist die Tagespflege im Erdgeschoss. Mit 360 Quadratmetern steht der Sozialstation jetzt drei mal mehr Platz zur Verfügung als im benachbarten Eichbergstüble, das sie zudem angemietet hatte. Der Aufenthaltsraum ist geräumig, um den Tisch ist mehr Platz, „mit den Rollstühlen kommen wir besser hin“, sagt Diana Berger, Leiterin der Tagespflege. Auch Mara Bührer, die gerade ihr freiwilliges soziales Jahr absolviert und bald beendet hat, zeigt sich beeindruckt.

Früher waren Aufenthaltsraum, Ruheraum und Büro in einem Raum, „jetzt sind wir komplett ebenerdig“, erklärt Markus Leichenauer. Zum Auftakt am Montag kamen zwölf Personen, mit den neuen Räumlichkeiten hätten sie die Möglichkeit, die Gruppe bis auf 20 Leute aufzustocken. Im Erdgeschoss ist auch ein geräumiges Bad, mit einem Waschbecken vor einem großen Spiegel, so dass sich die betreuten Frauen und Männer dort auch „ihren Friseur mitbringen können.“

Im ersten Obergeschoss sind die Räume aus der Kantstraße gebündelt. Dort befinden sich das Dienstzimmer, wo die Schwestern starten und zurückkommen, die Pflegedienstleitung, das Büro des Geschäftsführers, ein Besprechungsraum und die Teeküche.

Das neue Gebäude ist ein Blickfang. Wer von der Hauptstraße über die Kantstraße und Ob der Kehr Richtung Achdorfer Straße unterwegs ist, sieht die weiß leuchtende Südfassade, die durch einen roten Abschnitt unterteilt ist. Im Außenbereich wird noch fleißig gearbeitet, die Gärtner richten die Terrasse und die Grünanlagen. Die Bauabnahme erfolgte gestern, die Schlüsselübergabe ist Ende der Woche geplant.

