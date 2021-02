Die Blumberger Narrengesellschaft ist für ihren Ideenreichtum bekannt. Um auch in diesen schwierigen Zeiten weiteres Fasnet-Feeling zu verbreiten, sind seit dieser Woche in einigen Geschäften verschiedene bekannte Figuren der Blumberger Fasnacht zu bewundern. Die beiden Vorsitzenden Mark Lengsfeld und Elke Bellhäuser stellten mit persönlichem Einsatz ihre närrischen Botschafter auf den unterschiedlichen Plätzen zur Schau. Der Hofnarr machte im Rahmen der lokalen Ausstellung im Café Knöpfle den Anfang.

Der Narrenat sowie die unverblümten Büttenrednerinnen präsentiern sich im Schaufenster von Optiker Olbrich. Bild: Hans Herrmann

Mit ihrem großen Spektrum von neun unterschiedlichen Hästrägern zeigt sich die Narrengesellschaft in ihrer gesamten Größe. Mitten in den Verkaufsräumen von Edeka-Neukauf Schlesinger – strahlen jeweils eine lebensgroße Narrenpuppe der Hofnarren, der Gänseliesel sowie der Tanzgruppe Top Ten Stimmung und Würde aus. Im Wäschegeschäft Popkorn versprühen die Minifunken sowie die Funken der Garde fasnachtliche Lebendigkeit aus. Im Schaufenster von Heizungsbau Scherer geben sich ein Burgpfeifer sowie ein weiterer Hofnarr die Ehre. Hinter der Glaswand von Optiker Olbrich lassen sich ein Narrenrat sowie die unverblümten Büttenrednerinnen bestaunen.

Mit diesem Querschnitt präsentiert sich die Narrengesellschaft in ihrer gesamten Größe. Weit über einhundert Aktive sorgen sonst jedes Jahr mit ihren drei Programmabenden, der Gestaltung des Schmutzigen Donnerstag sowie des Fastnachtssonntag oder der Kinderfastnacht am Fastnachtsdienstag für viel Stimmung und närrisches Treiben. Mit ihren Gemisch an Lokalkolorit und gewachsener Narretei spiegelt die Narrengesellschaft seit nun über 60 Jahren eine anspruchsvolle Narrenwelt wider. Höhepunkte sind die drei Programmabend die immer für ein volle Stadthalle sorgen.

„Das es in diesem Jahr keine Fasnacht gibt, war uns schon seit Monaten bewusst und wir haben uns darauf eingestellt. Vielleicht tut eine schöpferische Pause mal allen gut und wir hoffen, wir können es im nächsten Jahr so richtig krachen lassen,“ sagt der Vorsitzende Mark Lengsfeld. „Wir haben immer gut gewirtschaftet und können diesen Ausfall auch finanziell verkraften,“ erklärt er.

Wegen des enormen Aufwandes sieht der Verein von einem digitalen Beitrag im Netz ab. „Mit tut es vor allem für die Kinder leid. Dazu können sich unsere Tanzgruppen nicht zum Training treffen,“ sagt die zweite Vorsitzende Elke Bellhäuser. Einige behördliche Verordnungen findet sie aber zu autoritär. Mit ihrer Partnerin Martina Selig steht sie auch jedes Jahr in der Bütt und teilt besonders gegen die Männerwelt kräftig aus. Nun hoffen alle, dass sie Fasnacht in der nächsten Saison wieder feiern können.