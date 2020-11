von Conny Hahn

Auch wenn es dieses Jahr keine Laternenumzüge gibt, müssen Blumbergs Kinder nicht auf Sankt Martin verzichten: Mit verschiedenen Aktionen feiern die Jüngsten aus der Kernstadt und den Ortsteilen in den Kindergärten den Brauch diesmal im kleinen Rahmen.

Brauchtum wird gepflegt

Auf den Straßen wird es heute Abend vergleichsweise ruhig bleiben, singende Kinder, die samt Ross und Reiter mit ihren bunten Lampions und Laternen durch die Straßen ziehen, wird es wegen der Corona-Regeln keine geben. Dennoch haben sich die Kinder in allen Kindergärten in letzter Zeit intensiv mit der Geschichte rund um Sankt Martin beschäftigt und begehen den heutigen Martinstag als abschließenden Höhepunkt mit kleinen internen Martinsfeiern.

Der dreijährige Paul Käfer aus Riedöschingen malt eine seiner beiden Lichtertüten an, die nun allabendlich in der Dunkelheit das Fenster zieren. Bild: Anja Käfer.

Im Sophie Scholl Kindergarten in Blumberg „ist es uns sehr wichtig, den Brauch von Sankt Martin mit den Kindern zu feiern“, wie Leiterin Lena Bohnenstengel berichtet. Dabei dreht sich in diesem Jahr vieles um die Martinsgans als zentrales Thema, das den roten Faden bildet. So haben die Kinder Martinsgänse gebastelt, die bei der heutigen jeweils gruppeninternen Martinsfeier mit kleinem Umzug im Gruppenraum erstrahlen dürfen. Passend dazu erhält jedes Kind eine einzeln verpackte, gebackene Martinsgans. Zudem wurde bereits im Vorfeld die Geschichte von Sankt Martin gespielt, es wurden Martinslieder gesungen und ein Film über die Legende angeschaut.

Auch in Epfenhofen erstrahlt bei Familie Kilian jeden Abend ein schön dekoriertes Laternenfenster in der Dunkelheit. Bild: Silke Kilian.

In der evangelischen Kindertagesstätte Buchberg-Arche feiern alle Kinder in ihrer jeweiligen Gruppe ein kleines Martinsfest, bei dem die zuvor gebastelten Tischlaternen aufleuchten und die Legende von Sankt Martin erzählt wird, wie Leiterin Andrea Lienhard informiert. Da das Thema Teilen dabei ein wichtiger Bestandteil ist, backen die Krippenkinder Waffeln und die Kindergartenkinder Martinsgänse, die dann von den Erzieherinnen unter den aktuell gültigen Hygiene-Vorgaben symbolisch geteilt werden.

Dieses Laternenfenster leuchtet bei Familie Hauptvogel in Riedöschingen.

Im katholischen Kindergarten St. Josef in Blumberg widmen sich die Gruppen mit verschiedenen Angeboten dem Thema Sankt Martin. „Jede Gruppe hat das individuell gestaltet und behandelt“, erläutert Erzieherin Sabine Scherer. So gab es ein Rollenspiel oder auch ein Kasperletheater. Alle Kinder haben mit ihren Erzieherinnen Laternen gebastelt und feiern heute gruppenintern ein Martinsfest. Dabei bekommt jedes Kind auch die Martinsbrezel. Zudem hat sich der Kindergarten der Aktion „Lichtertüten“ der Erzdiözese Freiburg angeschlossen, bei der jedes Kind zwei Tüten zum Anmalen bekommen hat – eine für sich selbst und eine zum Verschenken an eine andere Person. Diese Tüten leuchten nun in der aktuellen bistumsweiten Aktionswoche jeden Abend in vielen Fenstern und erfreuen abendliche Spaziergänger. Die Eltern erhielten über die Kita Info-App täglich eine kleine Anregung für weitere Aktionen mit den Kindern zu Hause, zum Beispiel Lieder oder eine Geschichte.

Umzüge mit Ross und Reiter, wie im letzten Jahr in Riedöschingen, finden dieses Jahr nicht statt. Dafür beschäftigen sich die Kleinsten mit der Legende um Sankt Martin in den Kindergärten. Bild: Conny Hahn.

