von Gernot Suttheimer

Die Hauptstraße in Blumberg erhält endlich eine 30-Kilometer-Zone. Das gab Bürgermeister Markus Keller in der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung bekannt. Sie erstreckt sich von der ehemaligen Post in der Hauptstraße 14 gegenüber der Sparkasse bis zur Hauptstraße 75 mit dem SÜDKURIER. Diese Anordnung der Straßenverkehrsbehörde, die beim Landratsamt in Villingen-Schwenningen angesiedelt ist, erfolgte nach einer Verkehrsschau am 22. und 27. Juli dieses Jahres.

Jetzt hat es geklappt: In Blumberg wird die erste Tempo-30 Zone eingeführt. Bild: dpa | Bild: Jens Büttner

Seit langem versucht die Stadt, den Verkehr in der Hauptstraße in Teilbereichen zu beruhigen. Bislang sind alle Anträge gescheitert. Jetzt gab es neue Gesichtspunkte: die städtische Kindertagesstätte „Stadtzwerge“ und das neugebaute Seniorenwohnheim, erklärte Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy. Bei der Verkehrsschau waren die Polizei, das Landratsamt mit der Straßenverkehrsbehörde und Michaela Frey vom städtischen Ordnungsamt dabei.

Genau genommen handelt es sich um eine streckenbezogene Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilomter, so Schautzgy. Die Verkehrsschilder sollen im Laufe des Oktobers zum Schutz für Jung und Alt aufgestellt werden. Für Nicole Schautzgy macht diese Maßnahme Sinn. Bürgermeister Markus Keller sagte in der Gemeinderatssitzung, er hoffe, dass die Polizei die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit stärker kontrollieren werde.

In diesem Bereich der Blumberger Hauptstraße gilt künftig Tempo 50, rechts ist das Seniorenwohnheim zu erkennen. Bild: Gernot Suttheimer

Normalerweise darf in den Kommunen in Deutschland, insbesondere in den Hauptstraßen, mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h gefahren werden. Ausnahmen sind genau zu begründen. Experten sind sich einig: Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen hat in der Mehrheit der untersuchten Fälle auch ohne Begleitmaßnahmen eine geschwindigkeitssenkende Wirkung. Vor allem die hohen Geschwindigkeiten nehmen ab. Je länger Tempo 30 bestehe, desto besser werde die Geschwindigkeitsregelung eingehalten.

Bei den Wirkungen von Tempo-30-Anordnungen gibt es große Schwankungsbreiten. Im Einzelfall sind daher Begleituntersuchungen zu den Wirkungen sinnvoll, die wegen der langen Eingewöhnungszeiträume frühestens ein halbes Jahr nach der Anordnung und dann über mehrjährige Zeiträume erfolgen sollten. Obwohl sich nicht alle Autofahrer an Tempo 30 halten, nehme die mittlere Geschwindigkeit um 16 km/h ab, meinen Fachleute. Tempo 30 könne auch dem Umweltschutz dienen.

Die Geschwindigkeitsreduzierung um 20 km/h reduziere die Luftschadstoffbelastung, wenn es gelinge, die Qualität des Verkehrsflusses beizubehalten oder zu verbessern, heißt es. Der Geräuschpegel nehme deutlich ab. Die Sicherheit für die Fußgänger und Radfahrer nehme zu. In der Praxis wurden bei Messfahrten Reisezeitverluste an Tempo-30-Strecken von Null bis vier Sekunden je 100 Meter festgestellt. Dies ist auch bei längeren Abschnitten oder einer Aneinanderreihung von mehreren Regelungen volkswirtschaftlich kaum von Bedeutung.

Homogener Verkehrsfluss wichtig

Wichtiger für die subjektive Wahrnehmung und damit die Akzeptanz von Tempo 30 ist die Homogenität des Verkehrsflusses. Dieser kann Messungen zufolge bei Tempo 30 besser sein als bei Tempo 50. Weitere verkehrsberuhigte Zonen gibt es in Blumberg in der Bergarbeitersiedlung sowie in Ob der Kehr: Sie sind als Spielstraßen mit Schrittgeschwindigkeit ausgewiesen. Zusätzliche Tempo-30-Zonen sind momentan nicht geplant. Stadtrat Klaus Hettich (CDU) regte in der Gemeinderatssitzung an, den Tempo 30 Bereich in der Hauptstraße nach Westen bis zum Gänseliesel-Brunnen an der Friedhofstraße auszudehnen.

Bürgermeister Markus Keller wies in der Sitzung darauf hin, dass die Stadt im Rahmen der Lärmaktionsplanung vorgeschlagen habe, die Geschwindigkeit auch vor allen Ortsteilen auf Tempo 70 zu reduzieren, was letztlich aber abgelehnt worden sei. Die vielerorts aufgestellten Messtafeln mit der digitalen Tempoanzeige tragen ebenfalls zur Verkehrsberuhigung bei.