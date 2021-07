von Gernot Suttheimer

Die bekannte Blumberger Fotografin Gabriele Wesley liebt die Formen und Farben. Am heutigen Freitag feiert sie ihren 75. Geburtstag. Bekannt wurde die gelernte Apothekerin durch ihre vielen Fotografien, von denen sie eine Auswahl mehrmals in der Blumberger Kunstausstellung zeigte.

Geboren im Vogtland

Sie wurde am 16. Juli 1946 im Vogtland geboren. Ihr Vater Kurt Brunner war Bauingenieur und baute unter anderem das Postscheckamt Möckenbrücke in Berlin mit. Mutter Erika war Sprechstundenhilfe bei einem Zahnarzt. Nach dem zweiten Weltkrieg musste die Familie ihre Heimat verlassen. Ihren Ehemann Professor Paul Wesley heiratete sie 1975 in Berlin. Er starb 2007. „Es war eine streitbare Ehe“, sagt Gabriele Wesley. „Wir haben das beide gebraucht“.

Ehemann Paul Wesley ein bekannter Physiker

Ihr Mann war ein bekannter Physiker, malte eindrucksvolle Bilder und veröffentlichte ein wissenschaftliches Buch. Er brachte fünf Kinder mit in die Ehe, gemeinsam hatte das Ehepaar drei Kinder. 1980 zog die Familie nach Blumberg. Die Jubilarin arbeitete in Apotheken in Donaueschingen und Geisingen bis vor einem guten Jahr. Sie hat viel erlebt und deshalb auch viel zu erzählen.

Gabriele Wesley hat einen Blick für das Abstrakte. | Bild: Gernot Suttheimer

Augenmerk auf abstrakten Motiven

Anfangs machte sie analoge Fotografien, später arbeitet sie dann digital. Neben gegenständlichen Bildern, vor allem von Tieren und Landschaften, galt ihr Augenmerk vor allem abstrakten Motiven. Sie war viel auf Reisen. Tunesien und Ägypten mit Nilfahrt zog sie ebenso in den Bann, wie Australien. Dort war sie sogar Tauchen. In Frankreich waren ihre Fotografien ebenso zu sehen, wie in Deutschland. Heute noch macht sie bunte Fotobücher, natürlich digital. Neben klassischer Musik liebt sie Blumen und pflegt ihre beiden Gärten. Der runde Geburtstag wird im Familienkreis gefeiert.