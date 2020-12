von Hans Herrmann

Die bundesweite, kostenlose Auslieferung der FFP2 Schutzmasken gegen die Corona-Pandemie stößt bei der Blumberger Einhorn-Apotheke seit dem Start vorige Woche auf rege Resonanz. „Wir haben bereits über 5000 Masken an die Patienten ausgeteilt,“ sagt Inhaberin Renate Bausch. Auf einer abgesperrten Fläche vor dem Eingang war in den vergangenen Tagen einiges los.

Teilnehmer diszipliniert

„Mit dem nötigen Abstand sowie dem Tragen einer Maske haben sich die Abnehmer diszipliniert verhalten.“ Durch die Personalabstellung der Stadt Blumberg, wo zwei Auszubildende den markierten Weg zur Auslieferung sicher stellten, „haben wir große Unterstützung erfahren“ freut sich Renate Bausch. Die meisten Patienten hätten bereits auch die nötige Eigenerklärung ausgefüllt.

Besonders in den Vormittagsstunden wurde der Service stark frequentiert. Von 12 bis 16 Uhr ist Pause. In den Abendstunden war der Andrang nochmals groß. Die erste Maskenausgabe ist bis 6. Januar terminiert. Empfänger, die mindestens 60 Jahre alt sind oder zu bestimmten Risikogruppen gehören, erhalten nach Vorlage des Personalausweises die drei Masken ausgehändigt. Nach der ersten Aktion werden im neuen Jahr den Kunden jeweils zwei Gutscheine über sechs Masken von den jeweiligen Krankenkassen per Post zugestellt. Dafür wird eine Gebühr von zwei Euro verlangt.

Nach dem ersten großen Ansturm hat sich die Nachfrage in dieser Woche normalisiert. Die beiden städtischen Auszubildenden Milena Maier und Erika Tkacenko hatten am Anfang dieser Woche aber immer etwas zu tun. Nach ihrer Einweisung erwartete die Kunden an der Maskenausgabe im rechten Außenbereich der Einhorn Apotheke ein immer kompetenter und freundlicher Aushändigungsservice.

Eine FFP2 Maske sei gegen Corona kein Freifahrtsschein, betont Apothekerin Renate Bausch, doch diese Marke biete eine höhere Sicherheit. Aktuelle Grundregeln wie Händewaschen, Abstand halten, Kontakte vermeiden oder die Benutzung einer Corona-Warn-App seien weitere Hilfsmittel, um sich vor einer Infektion zu schützen, sie sollten unbedingt eingehalten werden.