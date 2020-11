Die Zahl der mit dem Erreger Covid-19 akut infizierten Personen in Blumberg geht wieder Richtung 30. Am Montag waren es 23 Personen, am Dienstag lag die Zahl bei 26 Personen, am Mittwoch waren es 27 akut Infizierte.

Gesamtzahl in rund vier Wochen verdoppelt

Die Gesamtzahl aller bestätigten Corona-Fälle in Blumberg hat sich in rund vier Wochen mehr als verdoppelt. Lag sie Anfang Oktober noch bei insgesamt 48 Fällen, die alle genesen waren, sind es am Mittwoch, 4. November, Stand 9 Uhr insgesamt 115 Fälle, von denen 88 Personen genesen sind.

Infizierte in Familien stecken oft Angehörige an

Bürgermeister Markus Keller führt die Zunahme der bestätigten Fälle darauf zurück, dass viele der infizierten Bürger in Familien leben. Dadurch würden, so Keller, die Familienangehörigen in der Regel zu Kontaktpersonen ersten Grades und müssten ebenfalls in häusliche Quarantäne, wo eine Ansteckung dann kaum zu vermeiden sei.

„Ich verfalle nicht in Panik“, sagte Keller, gleichwohl appelliert er an alle Bürgerinnen und Bürger, die Hygiene-Maßnahmen und Abstandsregeln einzuhalten und im Rahmen der Kontaktbeschränkungen jeweils überprüfen, ob ein Vorhaben wie ein Treffen jeweils geboten sei, auch wenn es rechtlich erlaubt sei.

Erlaubt sind laut der aktuellen Corona-Verordnung noch Treffen bis zu zehn Personen aus zwei Haushalten.

Bürgermeister Keller empfiehlt allen, die Corona-App herunterzuladen und zu nutzen, sie könne helfen, die Ausbreitung des Virus und der Pandemie zu verlangsamen.

Die Zahlen für den Schwarzwald-Baar-Kreis

Die Zahlen für die 20 Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis am Mittwoch, 4. November, Stand 9 Uhr:

• Villingen-Schwenningen: 535 (davon 356 Personen genesen)

• Donaueschingen: 110 (davon 82 Personen genesen)

• Bad Dürrheim: 63 (davon 41 Personen genesen)

• Blumberg: 115 (davon 88 Personen genesen)

• Bräunlingen: 23 (davon 16 Personen genesen)

• Brigachtal: 25 (davon 22 Personen genesen)

• Dauchingen: 17 (davon 10 Personen genesen)

• Furtwangen: 94 (davon 84 Personen genesen)

• Gütenbach: 8 (davon 7 Personen genesen)

• Hüfingen: 45 (davon 44 Personen genesen)

• Königsfeld: 31 (davon 27 Personen genesen)

• Mönchweiler: 11 (davon 4 Personen genesen)

• Niedereschach: 38 (davon 26 Personen genesen)

• Schönwald: 11 (davon 8 Personen genesen)

• Schonach: 17 (davon 15 Personen genesen)

• St. Georgen: 96 (davon 80 Personen genesen)

• Triberg: 37 (davon sind 28 Personen genesen)

• Tuningen: 9 (davon sind 5 Personen genesen)

• Unterkirnach: 8 (davon sind 6 Personen genesen)

• Vöhrenbach: 14 (davon sind 9 Personen genesen – statistisch korrigiert)