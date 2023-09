Detlev Dillmann aus Riedböhringen setzt sich bereits seit Kriegsbeginn für die Direkthilfe in der Ukraine ein. Durch seine frühere berufliche Tätigkeit in der Jugend- und Suchtarbeit hat Detlev Dillmann schon seit vielen Jahren eine enge Beziehung zu Russland, beherrscht die russische Sprache und verfügt dort auch über ein entsprechendes Netzwerk. Denn im Rahmen spezieller Sozialisierungsprogramme waren auch Aufenthalte für schwer erziehbare Jugendliche in Russland vorgesehen.

Mithilfe dieses Netzwerks ist es ihm gelungen, Kontakte zu den relevanten ukrainischen Ministerien, zu großen Kirchen in Lviv, Drohobibysch und Kiev sowie zur Koordinatorin für humanitäre Hilfe aufzubauen. Innerhalb kurzer Zeit hat sich dank seines unermüdlichen Einsatzes, der einem Vollzeitjob gleicht, eine enge Kooperation ergeben, welche die Menschen in der Ukraine unterstützt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf durch Krankheit oder Behinderung benachteiligten Menschen, die das Land nicht einfach verlassen können. Allerdings legt Detlev Dillmann großen Wert darauf, keine unkoordinierten Pauschallieferungen mit Hilfsgütern vorzunehmen, die dann gegebenenfalls in irgendwelchen Lagern ihr Dasein fristen. Stattdessen ist sein oberstes Credo bei sämtlichen Hilfsmaßnahmen immer, dass nur das geliefert wird, was wirklich anhand von konkret gemeldeten Bedarfen benötigt wird.

Mit Unterstützung durch die Fristo-Stiftung mit Sitz in Zimmern ob Rottweil organisiert er regelmäßige Lieferungen von Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze, wo diese dann abgeholt und mit Kurierfahrzeugen in die jeweiligen Krankenhäuser, Palliativzentren, Lazarette und andere Einrichtungen gebracht werden. Die Stiftung kümmert sich dabei um die logistische Abwicklung und finanziert einmal monatlich einen Transport mit einem 40-Tonner. Während in der Anfangszeit im vergangenen Jahr die Lieferungen noch mit Kleintransportern erfolgten, bringen inzwischen große Lastwagen die benötigten Güter bis zur ukrainischen Grenze. „Ich bin sehr froh über die großzügige finanzielle Unterstützung der Stiftung“, freut sich Detlev Dillmann. „Das dadurch eingesparte Geld können wir somit direkt in Medikamente investieren“, ergänzt er. Detlev Dillmann ist nach wie vor regelmäßig bei den Transporten dabei, um die Kontakte zu seinem aufgebauten Netzwerk in der Ukraine zu pflegen und auch zu sehen, wie die Hilfsgüter an die einzelnen Bedarfsstellen verteilt werden.

Der nächste Transport ist für die zweite Oktoberhälfte geplant. Denn aktuell sei der Bedarf an Hilfsgütern sehr hoch. Das liegt auch daran, dass mit dem bevorstehenden Herbst und Winter die Temperaturen zurückgehen. Das wiederum führt dazu, dass die Bedingungen aufgrund der in großen Teilen des Landes zerstörten Infrastruktur sowie den großen Einschränkungen in der Energieversorgung deutlich schwieriger werden. Besonders dringend benötigt werden Verbandsmaterial und Verbandskästen, weiße Bettwäsche oder Tischdecken, aus denen Verbandsmaterial gerissen werden kann, haltbare Lebensmittel in trockener Form, Gläser oder Dosen, warme Decken, Kerzen, Salben oder Gele gegen Brandverletzungen, Einlagen und Unterlagen gegen Inkontinenz sowie Medikamente gegen Erkältungskrankheiten. Spenden und Hilfsgüter können direkt bei Detlev Dillmann im Westweg 1 in Riedböhringen abgegeben werden. Er bildet gemeinsam mit Bodo Schreiber und Manfred Hewer das Kernteam in der Ukraine-Direkthilfe.

Neben den Hilfslieferungen kümmert sich das Team auch um die ukrainischen Flüchtlinge, die im Laufe der vergangenen eineinhalb Jahre bereits evakuiert und in Deutschland untergebracht wurden. Aufgrund fehlender Plätze speziell im Bereich von Menschen mit Behinderung wird aktuell der Weg verfolgt, die betroffenen Personen nach Möglichkeit über die Binnenunterbringung in den bislang vom Krieg verschont gebliebenen Gebieten innerhalb der Ukraine einzuquartieren, und dann dort vor Ort mit den benötigten Hilfen zu versorgen.