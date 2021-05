Was passiert mit der AOK-Filiale in Blumberg? Das fragen sich etliche Bürger, nachdem die Filial-Räume am Freitag ausgeräumt wurden. An der Türe hängt ein Schild: „Wir bauen für Sie um! Liebe Kundin, lieber Kunde, wir sind weiterhin für Sie da!“ Doch das ist zumindest derzeit nicht ganz so einfach, denn auf dem Schild heißt es weiter: „Bitte vereinbaren Sie einen persönlichen Termin unter 07702 / 43 68 10. Wer die Nummer wählt, hört eine Ansage vom Band: „Unsere Berater befinden sich zurzeit alle im Gespräch. Daher ist es uns zur Zeit nicht möglich, Ihren Anruf persönlich entgegen zu nehmen. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.“ Ende der Durchsage.

Blumberg Schwarzwaldhof in Blumberg als „Gesundes Unternehmen“ zertifiziert Das könnte Sie auch interessieren

Jürgen Rexer, bei der AOK für Marketing in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg mit den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil zuständig, erklärte auf Anfrage: „Wir bauen gerade das Kundencenter um. Hauptziel für uns ist, dass wir die Kundenberatung besser gestalten können, namentlich diskreter beraten können, dafür bauen wird zum Beispiel die Glaskabinen ein.“ Coronabedingt habe sich die AOK Baden-Württemberg entschieden hat, Kundentermine vorerst bis 31. Mai nur nach persönlicher Anmeldung zu vereinbaren. In Blumberg hätten sie zwei bis drei Kundenberater, da könne das Telefon schon belegt sein.