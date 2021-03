von Hans Herrmann

Als repräsentativer Wahlbezirk nahm die Buchberghalle als Wahllokal für die wahlberechtigten Bürger von Fützen und erstmals auch für Epfenhofen bei der gestrigen Landtagswahl eine Sonderstellung ein. Nach Ende der regulären Auszählung, die ab 18 Uhr in Fützen begann, werden die neutral markierten Stimmzettel über die Stadt Blumberg an das Statistische Landesamt in Stuttgart zur weiteren anonymen Auswertung gesandt. In Baden Württemberg werden circa 211 der insgesamt 10.500 Wahlbezirke (zwei Prozent) in die Stichproben einbezogen.

Der ehemalige Epfenhofener Ortsvorsteher Markus Rösch bei der Stimmabgabe zur Landestagswahl. Bild: Hans Herrmann

Über besonders markierte Wahlkuverts, die vom Wahlbezirksvorsitzenden Georg Schloms und seiner Stellvertreterin Andrea Gut nach Überprüfung der registrierten Wahlnummer ausgehändigt wurden, gab es für die Wähler selbst keinerlei Änderungen. „Wir müssen etwas mehr aufpassen und jeweils die mit Buchstaben gekennzeichneten Kuverts an unsere Wähler aushändigen,“ kommentierte Fützens Ortsvorsteher Georg Schloms die zusätzliche Verantwortung, die sein Wahlteam für diese Landtagswahl erhalten hatte.

Blumberg Landtagswahl in Blumberg: Wählen ist für jeden Pflicht Das könnte Sie auch interessieren

Die Wähler bewerteten diesen für sie in keinerlei Hinsicht veränderten Wahlvorgang durchweg positiv. Als oberster Grundsatz wird dabei das Wahlgeheimnis gewahrt und der Wahlablauf wird nicht tangiert. Die Stimmabgabe wird nach Geschlecht und Geburtsjahren für folgende Altersgruppen hinterher ausgewertet: Unter 25 Jahren, 25 bis 34 Jahre, 35 bis 44 Jahre, 45 bis 59 Jahre, 60 bis 69 Jahre sowie 70 Jahre und älter. Die für die Wahlstatistik ausgewählten Urnenwahlbezirke müssen mindestens 500 Wahlberechtigte aufweisen. In Fützen und Epfenhofen sind zusammen 775 Wähler stimmberechtigt.

Nachmittags steigender Andrang

Nach schleppendem Beginn am Vormittag wurde in den Mittagsstunden ein steigender Andrang in der Buchberghalle wahr genommen. Der gestiegene Anteil an Briefwählern machte sich aber auch im Wahllokal in Fützen bemerkbar. Im harmonischen Einklang zeigte sich das sechsköpfige Wahlhelferteam bestens vorbereitet.