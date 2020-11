Was die Kooperation von Stadt und Vereinen bewirken kann, zeigt sich derzeit anschaulich in der Kernstadt am hinteren Buchberghang. Im Bereich Feldbergweg/Im Winkel war eine städtische Grünfläche so verbuscht und zugewachsen, dass Anwohner fehlende Verkehrssicherheit beklagt hatten, weil dort beim Rausfahren die Sicht zu sehr eingeschränkt sei.

Die Klagen kamen nicht zum ersten Mal, die Büsche und Gehölze dort wachsen auch nach einem Rückschnitt jedes Jahr aufs Neue in die Höhe, zum Nachteil der Anwohner. In dieser Situation ergriffen die Verantwortlichen des TuS Blumberg nach einem Pressebericht am 17. Oktober mit einem Kahlschlag die Initiative.

Die alte Erde wird gesondert abgefahren; entfernt werden auch die inneren Begrenzungssteine und das schmale Asphaltband; der äußere Randstein wird späterBegrenzung des neu zu pflanzenden Bodendeckers. Bild: Hermann Zorbach | Bild: Hermann Zorbach

Der TuS wollte damit seine Bereitschaft bekräftigen bei der gewünschten Umgestaltung des Hartplatzes im Werner-Gerber-Sportzentrum tatkräftig mitzuhelfen.

Das schmale Asphaltband muss gesondert entsorgt werden. Bild: Hermann Zorbach | Bild: Hermann Zorbach

Schritt für Schritt schreitet die völlige Umgestaltung der Pflanzinsel „Im Winkel“ voran. Nach dem Radikalschnitt durch die TuS-Mitglieder sind der Bauhof und die Stadtgärtnerei dabei, die Fläche radikal umzugestalten. Zunächst wurden die Wurzelstöcke entfernt und gesondert verwertet; überschüssiges Erdreich wurde ebenfalls abgefahren. Dann folgt das Entfernen der inneren Pflanzbeetumrandung; gesondert entsorgt werden muss das schmale Asphaltband.