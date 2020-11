von Conny Hahn

Der Sparclub Riedöschingen bietet am Samstag, 12. Dezember, einen Christbaumverkauf in der Christbaumkultur unterhalb der Gemeinschaftsantenne in Riedöschingen an. Wer möchte, kann sich seinen Wunschbaum nicht nur selbst aussuchen, sondern ihn gleich auch noch selbst schlagen oder fällen. Alternativ wird er natürlich von den Mitgliedern des Sparclubs gefällt.

Der Weg zum Christbaumverkauf ist ab der Riedöschinger Ortsmitte ausgeschildert. Der Verkauf findet von 11 bis 16 Uhr statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet keine Bewirtung statt. Es wird eine Anwesenheitsliste geführt. Zudem besteht Maskenpflicht, und die Abstandsregeln sind einzuhalten.