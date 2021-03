von Conny Hahn

Der Seppelwaldverein Riedöschingen lädt am Ostermontag Kinder und ihre Familien zur Ostereiersuche in den Zauberwald ein. Nachdem der gemeinnützige Verein um seinen Vorsitzenden Mathias Nemsch bereits am Nikolausabend für strahlende Kinderaugen gesorgt hat, als Nikolaus und Knecht Ruprecht hoch zu Ross durch alle Straßen zogen und für jedes Kind ein reichhaltiges Geschenkesäckchen hinterließen, möchten die einfallsreichen Mitglieder den Jüngsten auch zum Osterfest eine Freude machen und ein kleines Erlebnis quasi vor der Haustüre bieten.

Startpunkt für die Ostereiersuche ist am oberen Ende der Stockackerstraße, wo gut sichtbar an einer Holzbank ein Wiesenweg in den Zauberwald hineinführt, der im Gossental endet. An drei Stationen möchten die Seppelwald-Akteure den Kindern das Osterfest und damit verbundene Bräuche näher bringen. Dabei werden die jungen Osterfreunde auf ihrer kleinen Abenteuertour den Spuren des Osterhasen folgen, echte Tiere aus nächster Nähe bestaunen können und natürlich Gelegenheit haben, ihr Osterkörbchen zu füllen.

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation und zur besseren Planung wird um telefonische Anmeldung bis spätestens 27. März bei Familie Linke (Tel. 477469) gebeten. Die Ostereiersuche für Kinder bis einschließlich zwölf Jahre beginnt ab 13 Uhr und dauert etwa 20 Minuten. Der Weg durch den Zauberwald ist nicht kinderwagentauglich, aber mit Trage auch mit den Kleinsten gut zu meistern.