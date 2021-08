von Malena Schwenk

Der Bereich um den Blumberger Stadtteil Hondingen kommt für ein Atomendlager nicht in Betracht. Das war die wichtigste Aussage von Professor Jochen Erbacher von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover bei einem Vortrag in Hondingen. Als Grund nannte Erbacher, dass die Opalinustonschicht in Hondingen bereits in circa 80 bis 100 Metern Tiefe beginnt und der Bereich somit für ein Atommüllendlager sicher ausscheidet.

Zum Vergleich: Die in der Schweiz bei Benken im Zürcher Weinland lagernde Opalinustonschicht, die von der Schweiz für ein mögliches Endlager untersucht wurde, liegt in circa 500 Metern Tiefe.

Mehr als 20 Zuhörer waren am Freitagnachmittag zu der Informationsveranstaltung in das Gemeinschaftshaus Hondingen gekommen, zu der Ortsvorsteher Rolf Schwenk eingeladen hatte. Professor Jochen Erbacher referierte über eine geplante Probebohrung im Hondinger Göthental im September. Bei dem Vortrag, der 174 Millionen Jahre Erdgeschichte umfasste, stellte Professor Erbacher sein Projekt der „Sequenzstratigraphie im Aalenium Süddeutschlands“ – kurz SEPIA – vor.

Zusammenarbeit einer Bundesanstalt mit der Universität Heidelberg

Das Projekt wird in Zusammenarbeit zwischen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover und der Universität Heidelberg durchgeführt. Der Erstkontakt führte über Blumbergs Bürgermeister Markus Keller, gefolgt von Gesprächen mit den Eigentümern und Pächtern des vorgesehenen Bohrortes. Nachdem bereits in den vergangenen Jahren in Lauchheim bei Aalen sowie in Metzingen bei Reutlingen Probebohrungen stattfanden, wurde nun Hondingen als südlichster Punkt auserkoren. Grund dafür ist, dass die Schicht des Opalinustons, ein festes Tongestein, in Hondingen relativ nahe an der Erdoberfläche beginnt und somit keine große Bohrtiefe notwendig sei. Die Bohrungen sollen nicht der Suche nach einem Endlager für Atommüll dienen, sondern vielmehr helfen, die geologische Entstehung von Opalinustonschichten wissenschaftlich besser zu verstehen, was auch der Grund für Bohrungen an verschiedenen Orten sei.

Beginn für die Probebohrung in Hondingen soll am 21. September sein, nachdem nun kürzlich eine Spezialfirma aus Vaihingen den Auftrag dafür erhalten hat. Es wird drei Bohrungen in einer Tiefe zwischen 180 und 250 Metern geben. Hohe Priorität hat Professor Erbacher zufolge insbesondere das Aufklären der Öffentlichkeit über die Bohrungen. Hierzu dient neben dem Vortrag am Freitag eine Infotafel am Bohrort, auf der Einzelheiten erklärt werden. Außerdem steht das Forschungsteam für Fragen zur Verfügung, wobei auch ausdrücklich Interessierte am Bohrort willkommen seien, wie es hieß. Professor Erbacher berichtete auch von Schulklassen und Gemeinderäten, die die früheren Bohrorte besichtigten.

Hilfreich für die Forscher sind die Bohrkerne, die genauen Aufschluss über die Gesteinsschichten geben. Interessant werden auch Erkenntnisse über das Entstehen der Schichten durch Ablagerungen von Sand und Ton infolge des Absinken des damaligen Meeresspiegels sein. Nach Abschluss und Auswerten der Probebohrung werden die Daten öffentlich verfügbar sein. Zudem werden die Bohrkerne nach der Auswertung im nationalen Bohrkernlager eingelagert.

Zum Schluss beantwortete Professor Erbacher noch einige Fragen der Zuhörer und freute sich über das große Interesse an der Veranstaltung.