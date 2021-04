In Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis ging am 1. April der neue Notarzt-Standort in Betrieb. Um 7 Uhr übernahmen die Malteser ihr neues Domizil beim Längehaus, das für sie gerichtet wurde. Es liegt an der Straße zwischen Blumberg und Geisingen, passend zum erweiterten Aufgabenbereich. Neben der sieben Kilometer entfernten Blumberger Kernstadt soll vom Längehaus aus ab sofort auch Geisingen im Landkreis Tuttlingen mit versorgt worden.

Am neuen Notarzt-Standort stellen die Malteser ein vollwertiges Notarzt-Einsatzfahrzeug zur Verfügung. Stationiert sind außerdem ein Notarzt und ein Notfallsanitäter. Die Notärzte stelle die Notarzt-Börse zur Verfügung. Die Notfallsanitäter stellen die Malteser.

Der Notfallsanitäter koordiniert auch den Einsatz, wenn ein Missverhältnis zwischen der Zahl der Verletzten und der Rettungskräfte besteht, erklärte Daniel Hierholzer, Rettungsdienstleiter der Malteser für den Bezirk Schwarzwald-Oberrhein.