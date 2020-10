Das 47. Oktoberfest des Musikvereins Fützen wird dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Coronabedingt bietet der Verein das Fest am dritten Oktoberwochenende für Zuhause an, wie die Vorsitzende Janine Gleichauf mitteilt. Ziel des Vereins ist es, Traditionen auch dieser schweren Zeit weiter zu pflegen. Deshalb bietet der Musikverein nun das Oktoberfest für Zuhause an. Stattfinden wird dies am Sonntag, 18. Oktober.

Angeboten werden verschiedene Leckereien, die allesamt vorbestellt werden müssen und dann am Oktoberfest-Sonntag von 11 bis 15 Uhr an der Buchberghalle in Fützen abgeholt werden können. Der Außenbereich der Halle bietet als Abholort genügend Platz, um alle Hygiene-Vorschriften einhalten zu können.

Die Vorfreude ist groß



Der Musikverein Fützen ist bereits voller Vorfreude auf das Fest. In diesem Jahr musste der Verein mit seinen 71 aktiven Mitgliedern bereits auf viele geplante musikalische Highlights, wie beispielsweise das Sommerkonzert und andere gemeinsame Vereinsaktivitäten verzichten. Mit dem Oktoberfest für Zuhause möchten die Aktiven nicht nur ihre Gemeinschaft stärken, sondern sich zusätzlich Einnahmen sichern, die in den letzten Monaten weggebrochen sind. Dadurch kann unter anderem die Jugendarbeit wie die musikalische Ausbildung des Nachwuchses als auch die musikalische Früherziehung fortgesetzt werden.

Im Angebot des „Oktoberfest to go“ befinden sich traditionelle Schlachtspezialitäten, auf welche sich viele alljährlich aufs Neue freuen. Bestellt werden können fertig zubereitete Schlachtplatten mit Blut- & Leberwurst, Kesselfleisch, Sauerkraut und Brot für 8,50 Euro pro Stück. Ebenso bietet der Musikverein Bratwürste (ein Paar) mit Sauerkraut, Soße und Brot für sieben Euro an. Zudem können rohe Bratwürste bestellt werden. Für ein passendes Dessert nach den deftigen Leckereien finden sich verschiedene Torten und Kuchen im Angebot.

Vorbestellung bei der Vorsitzenden

Wer sich diesen Genuss nicht nehmen lassen möchte, kann die Spezialitäten bei der Vorsitzenden Janine Gleichauf telefonisch oder auch per Whatsapp unter +4917655127161 bestellen. Das Angebot gilt ausschließlich in Verbindung mit einer Vorbestellung. Die Bestellfrist endet am Donnerstag, 8. Oktober.