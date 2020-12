Endspurt am Gampen: Für die Sanierung eines Teilstücks im Kurvenbereich beginnen nächste Woche die letzten Arbeiten. Am Freitag haben Mitarbeiter der Triberger Baufirma King das nach einem Abbruch gerichtete Straßenstück saniert. Noch vor Weihnachten, so teilte Projektleiter Christof Rösch vom Straßenbauamt auf Anfrage mit, soll die stark befahrene Kreisstraße zwischen Blumberg und Achdorf wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Im unteren Bereich vor der Kurve wurden Randsteine gesetzt, damit das Wasser nicht über die Böschung läuft. | Bild: Christof Rösch

Der Gampen befindet sich in einem Hanggebiet mit viel Opalinuston. Immer wieder kommt es dort zu Rutschungen, besonders nach starkem Regen. Vor 25 Jahren war die Kreisstraße nach einem mächtigen Hangrutsch mehr als eineinviertel Jahre gesperrt. Jetzt war in einer Rechtskurve bergwärts ein größeres Stück abgebrochen.

Um den Bereich zu stabilisieren, setzte die Triberger Firma King dort einen Randbalken aus Beton, 24 Meter lang, ein Meter breit und zwei Meter hoch. Um den Balken mit rund 120 Tonnen zusätzlich zu fixieren, bauten die Fachleute 18 senkrechte Druckanker und 21 schräge Zuganker ein. Im unteren Bereich vor der Kurve wurden Randstein gesetzt, damit das Wasser bis zum Einlauf läuft und nicht über die Böschung.