„Ich bin stolz, dass wir den Politischen Aschermittwoch digital umgesetzt haben und mit der Tradition trotz Corona nicht brechen mussten.“ So kommentierte der Blumberger FDP-Ortsverbandsvorsitzende Mirko Theel die virtuelle Premiere. Die Blumberger FDP hat einen Aschermittwoch inszeniert, der Lust macht auf mehr.

Über Tuttlingen, Hüfingen und Donaueschingen bis nach St. Georgen reichte das Spektrum der Teilnehmer, und der Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge war sogar aus dem Berliner Reichstagsgebäude zugeschaltet, weil der Bundestag eine Sitzung hatte. So etwas gab es beim Politischen Aschermittwoch in Blumberg noch nie. Der Aschermittwoch machte die Stärken des Schnellen Internets deutlich, die Teilnehmer konnten miteinander reden und sich austauschen, und das war in diesen Zeiten schon viel, wie dankbar kommentiert wurde. Und mit Wirtschaft, Tourismus, Digitalisierung und Bildung wurden Themen angesprochen, die gerade auch für Blumberg und die gesamte Region von Bedeutung sind. So macht Kommunal- und Landespolitik auch in schwierigen Zeiten Spaß.