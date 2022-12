von Hans Herrmann

Neben den sportlichen Highlights nimmt bei dem Nachwuchs-Fußballturnier der familiäre Zusammenhalt einen großen Stellenwert ein. Die zum Teil weit angereisten Jugendspieler werden zur Übernachtung und Betreuung in Blumberg und den Ortsteilen bei verschiedenen Familien untergebracht.

Quartiere für 60 Schüler benötigt

Als Mitglied des Organisationsteams des SG Fördervereins „Kickers Schwarz Gelb“ Riedböhringen/Fützen nimmt für diesen Bereich Jens Günthner vom SV Fützen die Koordinationsstelle ein. „Wir müssen knapp 60 Spieler unterbringen“, sagt er. Das habe in der Vergangenheit immer gut funktioniert. „Auch diesmal sind wir auf einem guten Weg. Es wurden so gut wie alle Jungkicker versorgt“, freut er sich.

Nie schlechte Erfahrungen gemacht

Zwischen zwei und vier Spieler Spieler finden am Wochenende vom Samstag, 10. auf Sonntag, 11. Dezember, jeweils in einer Gastfamilie ein kurzfristiges Zuhause. „Um einige Gastfamilien zu entlasten, die bis zu vier Spieler aufnehmen, sind wir weiter auf der Suche nach Unterkünften,“ so Jens Günthner. „Wir haben bei den bisherigen zehn Veranstaltungen nie schlechte Erfahrungen gemacht und die Jungkicker, die meist von prominenten Profivereinen kommen, haben sich immer vorbildlich verhalten“, hebt Günthner das korrekte Auftreten der Sportler hervor.

Schau der Talente Zahlreiche Bundesligisten sowie internationale Teilnehmer aus der Schweiz und Österreich verleihen dem 11. Eichberg-Cup für U-15-Teams Fußballevent eine besondere Note. Ab morgen, Samstag, regiert in der Eichberghalle König Fußball. Das Eröffnungsspiel steigt um 11 Uhr, es folgen Vorrundenspiele, am Sonntag geht es ab 9 Uhr weiter, das große Finale ist auf 13.58 Uhr angesetzt.

„Höflich und diszipliniert war das Auftreten der Spieler. Immer ohne Fehl und Tadel."Rainer Gradinger, Realschulrektor im Ruhestand

Dies wird auch von den Gastfamilien bestätigt, wie von Rainer und Maria Gradinger, die sich von Anfang für die Aufnahme von Jungkickern zur Verfügung stellten. „Die Jungs machten bisher durchweg einen guten Eindruck“, sagen sie. Die Übernachtungsgäste seien höflich und diszipliniert und ihr Auftreten immer ohne Fehl Tadel gewesen. „Wir konnten uns auch stets über kleine Gastgeschenke freuen“, zieht der ehemalige Rektor der Realschule, Rainer Gradinger ein erfreuliches Resümee. „Bei uns waren Spieler aus Leipzig, Nürnberg oder Augsburg zu Gast und sie haben sich immer vorbildlich verhalten“, so sein positives Fazit.

Der Vorsitzende des SG Fördervereins und Gründer der Veranstaltung, Joachim Jakob, hebt das stets respektvolle Auftreten seiner Gastspieler aus unterschiedlichen Vereinen ebenfalls hervor. „Durch meine Aufgaben beim Turnier habe ich die sie nur wenig gesehen, aber alle sind bisher tadellos aufgetreten. Ich habe auch sonst nie von irgendwelchen Problemen gehört“, teilt er mit.

„Wir haben mit unseren Gastspielern nur die besten Erfahrungen gemacht."Joachim Jakob, Vorsitzender des SG-Fördervereins

So hat schon manch heutiger Profi die Gastfreundschaft beim Eichberg-Cup genossen. Von RB Leibzig unterschrieb in den vergangenen Tagen mit Sanousi Ba, der schon in Bundesliga und DFB-Pokal eingesetzt wurde, einen Profivertrag. Auch der ehemalige RB-Profi Tom Kraus, der heute beim FC Schalke 04 Stammspieler ist, war schon in der Eichbergsporthalle am Ball. Von der SpVgg Greuther Fürth zeigte sich Timoteh Tillmann, der auch bei der U23 von Bayern München spielte, beim Eichberg-Cup von seiner besten Seite.

Zudem schafften Talente von Dauergast SC Freiburg den Sprung in den Profikader. Von RB Salzburg wurde der 2018 zum Spieler des Eichberg-Cup ernannte Dijon Kameri in dieser Saison in der Champions-League eingesetzt.