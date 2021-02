von Hans Herrmann

Der Blutspendetermin des DRK-Ortsvereins Blumberg stößt immer auf große Bereitschaft. Mit 120 Spendern war die Spendenaktion am Mittwoch in der Stadthalle total ausgebucht.“ In Blumberg ist immer alles bestens organisiert und die Spendenbereitschaft ist sehr hoch,“ zeigte sich die Blutspendenchefin Christiane Hohner vom Kreisverband Donaueschingen hoch zufrieden.

Blumberg Der Blutspendetermin des DRK in Blumberg ausgebucht Das könnte Sie auch interessieren

„Seit wir die Anmeldungen über Online anbieten, sind wir immer ausgebucht. Die freiwilligen Blutspender haben so gut wie keine Wartezeiten und nehmen den schnellen Ablauf dankend an,“ freuen sich die beiden Blumberger Einsatzleiterinnen Sarah Unger und Melissa Denk über den disziplinierten Ablauf. Über das Temperaturmessen, die Anmeldung mit dem Datencheck, die Freigabe über das Labor und den zwei behandelten Ärzten sowie der Blutabnahme mit Ruhepause und dem abschließenden Lunch-Paket „to Go“ ist alles bestens organisiert.

Ein Lunch-Paket „to Go“ wurde von der zweiten Vorsitzenden Sabine Eichler (rechts) zum Abschluss der Blutspendenaktion verteilt. Bild: Hans Herrmann

Die zweite DRK-Vorsitzende Sabine Eichler war in die Essensverteilung zum Mitnehmen mit Kartoffelsuppe, Hörnchen, Obst und einem Getränk involviert. Insgesamt sorgten neun aktive Mitglieder des Blumberger Roten Kreuzes für eine reibungslosen Ablauf. Auf Grund der großen Spendenbereitschaft will man den nächsten Termin am 22. April um eine eine Stunde verlängern, um die Vielzahl der Anmeldungen berücksichtigen zu können.

Drei neue Sanitätshelfer wurden beim Ortsverein des Roten Kreuzes mit neuer Einsatzkleidung ausgerüstet. Von links: Sarah Unger, Daniel Mieske, Christian Heining, Steven Reinert, Sarah Unger und Sabine Eichler. Bild: Hans Herrmann

Neue Sanitätshelfer

Der Blumberger Ortsverein des Roten Kreuzes freut sich über neuen Nachwuchs. Zuletzt wurden mit Daniel Mieske, Christian Heining und Steven Reinert drei neue Sanitätshelfer, die im vergangenen Herbst ihre Prüfung absolvierten, neu eingekleidet.

Mit rund zwanzig aktiven Mitgliedern sieht die zweite Vorsitzende Sabine Eichler ihren Verein zur Zeit gut aufgestellt.