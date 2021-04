Der Blumberger Schulcampus ist am Donnerstag, 29. April, Thema im Gemeinderat. Nachdem in der letzten Sitzung Kasseler Borde für einen niveaugleichen Einstieg in die Busse beschlossen wurden sowie die Verpachtung der Mensa, soll nun das weitere Vorgehen erörtert und beschlossen werden.

Worum es genau geht, stehe erst nach der nichtöffentlichen Vorberatung des „Sonderausschuss Schulcampus“ am Dienstag fest, erklärte Bürgermeister Markus Keller auf Anfrage. Danach würden die Unterlagen bekannt gegeben. Die Frage, ob der Gemeinderat schon die bereits ausgeschriebenen Tiefbauarbeiten vergeben könne, verneinte der Bürgermeister. Mit rund 15 Millionen Euro allein für den ersten Bauabschnitt ist der Schulcampus das größte Vorhaben der Stadt Blumberg in den nächsten Jahren. Mit dem Spatenstich rechnet der Bürgermeister in der Jahresmitte.