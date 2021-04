von Gernot Suttheimer

Blumberg (gs) Manfred Feederle aus Blumberg wurde vom VdK für 70 Jahre Treue geehrt. Und das an seinem 86. Geburtstag. Die VdK-Ortsvorsitzende Gerlinde Hoffärber erklärte, der Jubilar sei noch einer der wenigen lebenden Kriegsversehrten des Zweiten Weltkriegs. Er trat am ersten Januar 1951 in den 1949 gegründeten VdK ein.

Ausflugsfahrten mit drei Bussen

In den Anfangsjahren unternahm der Ortsverband Ausflugsfahrten mit drei Bussen, bei den Jahreshauptversammlungen war die Stadthalle immer voll, so Gerlinde Hoffärber. Vom Vorstand waren der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Schmidl und Kassiererin Petra Schmidl mit dabei. Der Kreisverbandsvorsitzende Rupert Engesser überreichte Manfred Feederle das Goldene Treueabzeichen mit Brillanten und die Ehrenurkunde.

Inzwischen sei es auch beim VdK ruhiger geworden, erklärte Engesser. Es würden aber immer wieder junge Soldaten Mitglied, die mit Beeinträchtigungen aus Kriegseinsätzen wie in Afghanistan zurückkehrten.

Ein echter Blumberger

Der Jubilar ist ein echter Blumberger und mit Christel Feederle verheiratet, die selbst schon 25 Jahre im VdK ist. Das Ehepaar hat drei Kinder und sieben Enkelkinder. Manfred Feederle arbeitete unter anderem 25 Jahre als Hausmeister in der Blumberger Scheffelschule. Bei der Stadtkapelle blies unter anderem Tenorhorn, Posaune und Bass und bildete zahlreiche Zöglinge aus.