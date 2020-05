Der Blumberger Gemeinderat tagt am 14. Mai das erste Mal seit Februar wieder öffentlich. Auf der umfangreichen Tagesordnung steht auch der Vorschlag der Verwaltung, den Eltern der Kindergartenkinder, die während der coronabedingten Schließung der Kindertageseinrichtungen keine Betreuung in Anspruch nehmen konnten, für April und Mai die Gebühren ganz zu erlassen. Dies gilt nicht für Eltern, deren Kind während der beiden Monate in einer Notbetreuung war. Die Notbetreuung werde tageweise abgerechnet, heißt es in der Vorlage.

Der Erlass gilt nicht für die Notbetreuung

In Absprache von Bürgermeister Markus Keller mit den Fraktionsvorsitzenden und Kirchengemeinden hatten die Stadt und die Kirchengemeinden den Eltern die Gebühren für April und Mai zunächst gestundet. Seit 16. März sind die konfessionellen und städtischen Kindertageseinrichtungen in Blumberg sowie die Schulkindbetreuung in der Grundschule sowie der Werkrealschule und der Realschule geschlossen.

Die von der Landesregierung beschlossene Soforthilfe von insgesamt 200 000 Euro zur Abfederung der Ausfälle von Gebühren und Beiträgen in Kitas, Volkshochschulen und Musikschulen reiche nicht aus, die Ausfälle zu decken.

Gesamterlass 103 803,55 Euro

Der Gemeinderat soll nun entscheiden, ob die Eltern für die Monate April und Mai von den Beiträgen entlastet werden, in den zehn Einrichtungen in Blumberg und den Teilorten wären das insgesamt 103 803,55 Euro.

Wegen der Corona-Verordnung ist die Sitzung des Blumberger Gemeinderats am 14. Mai in der Blumberger Stadthalle, sie beginnt um 17 Uhr.

