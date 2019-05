von Roger Müller

Schnell füllte sich die Stadthalle, und „Alle bitte weghören“, so Bürgermeister Markus Keller, „Wir sind an der Kapazitätsgrenze“, das Stadtoberhaupt weiter.

In seiner Begrüßungsrede dankte Keller vor allem einmal der Wirtschaft, die flankiert von Politprominenz und Besuchern die aus der weiteren Region anreisten, im Saal saß. „Durch viele Unternehmer sprudeln nicht nur die Steuergelder die wir dann wieder in Infrastruktur wie beispielsweise das Glasfasernetz investieren, auch der Zuzug von Bürgern hat Blumberg dadurch zu verzeichnen. Wir wollen durch die Reinvestition der Steuern die Stadt attraktiv gestalten, und sind dabei auf einem sehr guten Weg“, so Keller.

Auch der Hauptgeschäftsführer der IHK Thomas Albiez zeigte sich begeistert von der großen Resonanz auf den Wirtschaftstag. „Die Präsens von so vielen Besuchern ist das größte Lob für solch eine Veranstaltung“, so Albiez.

Er ergänzte zu den Worten von Bürgermeister Markus Keller, dass die vielen Unternehmer natürlich auch Ausbildungsplätze anbieten, die auch jungen Leuten eine Perspektive in und um Blumberg geben. „Wir hören zwar aktuell aus der Wirtschaft dass es etwas stottert, doch die starke Wirtschaftsregion hier im Schwarzwald Baar kreis zeigt sich schon Jahrzehnte lang gut aufgestellt, und ist sehr oft aus Krisen gestärkt wieder nach vorne gekommen. Es ist wichtig, sich nicht von der Unsicherheit anstecken zu lassen“.

Doch dann war Showtime. Der Mentalstratege Thorsten Havener betrat die Bühne und das Eis war schnell gebrochen. Was die Leute denken, liest der Mentalist nicht aus den Köpfen der Probanden, die aus dem Publikum auf die Bühne treten, sondern an der Körpersprache. Das bewies er unter anderem eindrucksvoll am Stadtkämmerer Jürgen Fischer, dem er tatsächlich viermal in Folge die richtige Lage einer 50 Cent Münze in der linken oder rechten Hand nur aufgrund der Körpersprache des Kämmeres einschätzte. Das Publikum war begeistert.

Nach dem kurzweiligen Auftritt feierte dann noch der neue Blumberg Song „leben und erleben hoch zwei“ seine Premiere. Das Trio Thomas Sausen, Sebastian Schnitzer und Filmer Tobias Ackermann setzten dabei die Stadt Blumberg hervorragend in Szene, und spielten den Song beim Wirtschaftstag erstmalig live vor Publikum.

Die Stadt Blumberg legte auf alle Fälle neuerlich einen klasse Abend hin, und es war ein wirklich tolles Dankeschön an die Wirtschaft, Gemeinderäte und Bürger aus Blumberg. Beim anschließenden „Get together“, mit dem Catering vom Hirschen, und dem Weinlädele Bäurer, war dann noch genügend Zeit zum „Netzwerken“.