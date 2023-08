Wer dieser Tage die Achdorfer Straße passierte und an der Realschule vorbeiging, wird sie sicherlich gesichtet haben: die große Fräsmaschine der Firma Peter Gross Bau vom Standort Villingen. Diese trägt aktuell die Asphaltschicht des Schulhofes der Realschule ab.

Denn im Zuge der Erbauung des neuen Schulcampus sollen auch der gesamte Bereich zur Achdorfer Straße hin sowie die Außenanlage des neuen Schulkomplexes neu gestaltet werden. Die Landschaftsbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt beim Schulcampus umfassen daher auch den Schulhof der Realschule, so Blumbergs Stadtbaumeister Uwe Veit. Ebenso werden im ersten Bauabschnitt der Schulhof der Eichberggrundschule sowie der Hof vor der Mensa neu gestaltet.

Um den Schulbetrieb nicht zu stören, finden diese Baumaßnahmen im Bereich der Außenanlage in den Sommerferien statt. Auch der Verbindungsweg von der Achdorfer Straße zur Eichberggrundschule wurde bereits teilweise abgefräst. Hier soll, ganz zum Unverständnis des Anwohners und Gemeinderates Hermann Zorbach, anstelle des bisherigen barrierefreien Fußgängerweges eine mehrstufige Treppe entstehen, so Zorbach. Dieser Weg müsse weichen, da im Bereich des bestehenden Weges ein neuer Spielbereich für die Grundschüler gebaut werde, erklärt Uwe Veit. Der barrierefreie Zugang zwischen der Realschule und dem bestehenden Gebäude der Eichbergschule sei aber gewährleistet, betont der Stadtbaumeister. Dieser verläuft künftig vom Schulhof der Realschule vorbei an den derzeitigen mobilen Klassenzimmern, auf den Schulhof der Eichbergschule. Parallel zu den ganzjährig laufenden Bauarbeiten am neuen Schulcampus werden derzeit die Sommerferien außerdem genutzt, um die Grundschule Fützen in Sachen Brandschutz zu ertüchtigen, so Stadtbaumeister Veit über ein weiteres Projekt.

Der Neubau eines Schulkomplexes am Eichberg ist das größte Bauprojekt der Stadt Blumberg der vergangenen Jahre. In einem ersten Bauabschnitt für rund 19 Millionen Euro brutto entsteht derzeit zunächst ein neues Gebäude für die Grundschule, die bisherige Weiherdammschule, deren Sekretariate, den Ganztagsbereich sowie die Mensa. In einem zweiten Bauabschnitt soll dann die Eichbergschule für Klassen- und Fachräume des Schulverbundes umgebaut und je nach Raumkonzept erweitert werden, erläutert Uwe Veit die aktuelle Planungsphase.

Auch die Realschule könne dann nochmals in gewissen Bereichen saniert werden. Im Realschul-Gebäude solle dann das gemeinsame Verwaltungszentrum des Schulverbunds errichtet werden, so Veit weiter. Mit einem gemeinsamen Standort aller Blumberger Schulen mit Ganztagesbereich und Mensa bündelt die Stadt den Bildungssektor, um zukünftig für alle Schüler die bestmögliche Bildung zu ermöglichen, so das Ziel.