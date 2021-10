Eine defekte Waschmaschine hat am Mittwochabend gegen 18 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr auf der Straße „Rothalden“ geführt. Wie die Polizei mitteilte, geriet im Keller eines Einfamilienhauses eine Waschmaschine wegen eines technischen Defekts in Brand. Die verschmorte Elektronik verursachte eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr verfrachtete das Gerät nach draußen und sorgte mit einer Durchzugsbelüftung für den Abzug des Qualms. Alle Bewohner blieben unverletzt und außer dem Schaden an der Waschmaschine kam es zu keinen weiteren Sachschäden. Die Feuerwehr war mit 40 Helfern am Einsatzort.