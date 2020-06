Das zweite Pflegeheim in Blumberg an der Achdorfer Straße nimmt Gestalt an. Der Baufortschritt läuft nach kleineren Verzögerungen, der Betriebsbeginn sei im August geplant, sagte Sarah Goldhammer auf Anfrage, die beim Pflegeheim-Betreiber Servicehaus Sonnenhalde mit Sitz in Engstingen in der Projektleitung und Projektkoordination für die neuen Standorte ist.

Blumberg ist für das Unternehmen der siebte Standort, weitere Standorte seien bereits in Planung. In das Pflegeheim soll auch ein Café, auch im Hinblick auf die Jugendlichen im Schulcampus auf der gegenüberliegenden Seite der Achdorfer Straße, sagte Sarah Goldhammer. Dafür werde noch Personal gesucht, dass das Café bewirtschafte. Café-Betreiber sei ebenfalls das Servicehaus Sonnenhalde.

Die 60 Pflegeappartements sind alle verkauft, sagt Bauherr Ernst-Karl Henrich von der Firma Planfina in Bad Bergzabern, die Investitionskosten lägen bei 9,8 Millionen Euro. Bild: Bernhard Lutz