Neben ihrem Angebot für ein freiwilliges Soziales Jahr bietet die Blumberger Weiherdammschule auch die Möglichkeit für verschiedene Praktika mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Bereich Sozialpädagogik an.

Mit den zwei Praktikantinnen Nehle Venohr und Laura Crispi sowie Laura Leichtle, die momentan ein freiwilliges soziales Jahr absolviert, sind aktuell gleich drei junge Frauen beim Unterricht und den Tagesabläufen der Weiherdammschule involviert. Die von der Schulleitung vorgegeben Aufgaben ermöglichen es den Praktikantinnen, Einblicke in die vielseitigen Aufgabenbereiche der Sonderpädagogik zu bekommen.

„Einmal die andere Seite des Schulalltages kennenzulernen ist eine der Prämissen, die unser Angebot eines sozialen Jahres beinhaltet. Die Absolventinnen werden voll in den Unterricht integriert und auch mit selbstständigen Aufgaben wie zum Beispiel bei der Betreuung von Hausaufgaben oder eigenständig geplanten Sporteinheiten in die Verantwortung mit eingezogen“, sagt Schuleiter Timo Link. Dazu werden entsprechende Projekte begleitet und die Praktikantinnen können sich in verschiedenen Fächern direkt einbringen.

Zuhause bei Oma und Opa

Nach dem Abschluss ihres Abiturs bereichert die 19-jährige Laura Leichtle aus Rottweil seit September 2022 mit ihrem Sozialen Jahr das Geschehen an der Weiherdammschule. Mit Blumberger Wurzeln, wo sie in der Zeit ihres Praktikums bei ihren Blumberger Großeltern Werner und Luzia Schneider wohnen kann, sieht sie sich von der ersten Minute an gut aufgenommen. „Ich freue mich auf jeden Tag, an dem ich hierher kommen kann und fühle mich an der Weiherdammschule pudelwohl“, ist sie mit großer Begeisterung bei der Sache. Integriert bei allen Sitzungen, der Teilnahme an innerschulischen Veranstaltungen und Fortbildungen, der Präsenz an pädagogischen Konferenzen und Supervisionsrunden bis zur Begleitung und Unterstützung der Schüler an Vereinsaktivitäten ist sie in einigen Arbeitsbereichen im Einsatz.

Auf dieser Schiene pflegt die Weiherdammschule auch eine Kooperation mit der Jugendabteilung des TuS Blumberg. Bei zahlreichen Jugendturnieren in der Eichbergsporthalle können die Praktikantinnen die Kinder und Jugendlichen unterstützen. Als Inhaberin der C-Lizenz für Übungsleiter strahlt Laura Leichtle gerade in diesem Bereich bereits Kompetenz aus. „Ich fühle mich hier super aufgehoben und mir ist klar, das ich einmal den Berufsweg zur Sonderpädagogin einschlagen werde“, hat Laura Leichtle ein klares Ziel vor Augen.

Für Schulleiter Timo Link gibt es in diesem Bereich nur Gewinner: „Junge Menschen können hier praktische Erfahrung sammeln und sehen, wie unsere Schule tickt“, begrüßt er dieses bewährte Angebot. Das trifft auch auf die weiteren Praktikantinnen zu, die momentan an der Weiherdammschule zu Gast sind.

Für die 21-jährige Nehle Venohr aus Hondingen, die an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Sozialarbeit studiert, ist diese Stippvisite ebenfalls eine große Hilfe. Dank ihrer festen Praktikantenstelle im Jugendhaus Blumberg pflegt sie mit der Weiherdammschule intensiven Austausch. „Ich sammle hier wertvolle Erfahrungen“, freut sich Nehle Venohr über diese Möglichkeiten des Miteinander. Für die Blumbergerin Laure Chrispi, die momentan im sechsten Semester Sonderpädagogik in Ludwigsburg studiert, ist ihr Praktikum ebenfalls eine wertvolle Erfahrung. Vor vier Jahren absolvierte sie selbst an der Weiherdammschule ein Soziales Jahr und wurde für ihren weiteren Berufsweg entscheidend beeinflusst. „Ich kann hier mein Wissen erweitern und erlebe hautnah mit, wie Sonderpädagogik funktioniert“, möchte sie diese Zeit nicht missen. Vorausschauend könnte sie sich nach ihrem Studium auch eine Stelle an dem neuen Standort der Förderschule, des derzeit im Bau befindlichen Blumberger Schulcampus, vorstellen. „Wir sind alle von dem Konzept in dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum der Blumberger Weiherdammschule überzeugt und vor allem auch vom Arbeitsklima begeistert“, sind sich die drei Absolventinnen einig.

Für das anstehende Soziale Jahr 2023/24 ist die Stelle noch nicht besetzt und man kann sich an der Weiherdammschule noch bewerben.