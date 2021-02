Die von der Stuttgarter Landesregierung verhängte Ausgangssperre von 20 Uhr bis fünf Uhr früh ist bald vorbei. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat der Klage einer Frau aus Tübingen Recht gegeben und befunden, diese Sperre sei nicht mehr verhältnismäßig. Zum letzten mal gilt sie in der Nacht von Mittwoch auf den Schmutzigen Donnerstag. Was sagen die Narrenvereine dazu? Der

SÜDKURIER hörte sich in der Kernstadt und in Zollhaus um. Der Tenor aller Befragten lautet: Alle finden den Beschluss richtig.

Mark Lengsfeld, Präsident der Narrengesellschaft Blumberg | Bild: Lutz, Bernhard

Mark Lengsfeld, Präsident der Narrengesellschaft, hält den Beschluss für richtig, „es ist das richtige Signal“. Ihm habe die Ausgangssperre zu schaffen gemacht. Dass die Sperre am Donnerstag um 5 Uhr früh endet, macht für ihn keinen Unterschied. Der Narrenpräsident weist aus aktuellem Anlass darauf hin, dass die Kontaktbeschränkung nach wie vor bestehe.

Blumberg Blumbergs Bürgermeister Markus Keller: Corona-Urteil birgt große Gefahr Das könnte Sie auch interessieren

Er habe mehrere Anrufe von Personen erhalten, die gefragt hätten, ob sie dieses Jahr wenigstens zu Zweit Katzenmusik machen könnten. Er habe dies jedes Mal verneint. Lengsfeld begründet dies so: Wenn mehrere Personen in der Stadt Katzenmusik machen passiere es automatisch, „dass die sich irgendwo treffen.“ Den Gruppen in der Narrengesellschaft hätten sie digitale Programme für Online-Treffen zur Verfügung gestellt. Die Burgpfeifer hätten zum Beispiel ein Speckvesper online.

Nordhalden Wie die Randenwölfe Nordhalden an Fasnacht für Furore sorgen Das könnte Sie auch interessieren

Albert Vonnier, Zunftmeister der Eichberggeister, findet den Gerichtsbeschluss ebenfalls richtig, das habe auch mit dem Schmutzigen Dunnschtig gar nichts zu tun. In der Ausgangssperre habe er noch nie einen Sinn gesehen, aus einem Grund: „weil sie nicht bundesweit gilt.“ So gebe es andere Bundesländer mit viel höheren Inzidenzwerten als Baden-Württemberg, die hätten keine Ausgangssperre.

Werner Waimer, Ehrenzunftmeister der Pfetzerzunft Zollhaus-Randen | Bild: Reiner Baltzer