von Roland Sigwart

Im kommunalen Schnelltestzentrum im ehemaligen Getränkemarkt Fristo an der Tevesstraße können sich seit Freitag, 19. März, die Blumberger Bürger und Anwohner der Nachbarkommunen einmal in der Woche kostenlos testen lassen. Um tagesaktuelle Testergebnisse bieten zu können, hat die Station ab sofort dienstags, mittwochs und donnerstags morgens von 6.30 Uhr bis 10 Uhr geöffnet und am Freitagnachmittag von 15 bis 19 Uhr. Anmeldungen sind über die Blumberger Internetseite www.stadt-blumberg.de erforderlich.