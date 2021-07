Vor dem Blumberger Marktplatz bleiben Passanten stehen und staunen. Sei staunen über ein spektakuläres Bild im 3D-Format, das für das Street-Art-Festival am Wochenende entsteht. Der Profi-Künstler Nikolaj Arndt aus Marburg malt einen Dinosaurier, es ist T Rex.

Blumberg Für das Blumberger Street-Art-Festival beginnt Nikolaj Arndt mit dem großen 3D-Bild auf dem Marktplatz

Sein Bild im 3D-Format ist zugleich sichtbares Zeichen und Beginn des Street-Art-Festivals, das vom 9. bis 11. Juli Juli dieses Mal online stattfindet.

Stundenlang malt Nikolaj Arndt täglich auf dem Marktplatz in Blumberg an seinem 3D-Bild mit dem Dinosaurier T Rex. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Allein die Maße der Holzwand, die die Firma Holzbau Müller erstellt und gesponsert hat, zeigt die Dimension: Sie ist sechs Meter breit und drei Meter hoch.

Dies war der Stand am Montagabend. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Und was der Künstler an einem Tag leistet, zeigt dieses Bild von Montagabend zum Vergleich. Am Dienstag hat er um 8 Uhr früh begonnen, und um 18 Uhr malt er immer noch: so lange kein Regen fällt.