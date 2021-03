Das Blumberger Street-Art-Festival wird dieses digital ablaufen. Sprich, Profi-Künstler und Hobby-Maler auf der ganzen Welt können ihre Werke bei sich malen und die Bilder ins Netz stellen. Das teilte die Stadt Blumberg am Dienstagnachmittag mit.

Das erste Bild für das Blumberger online-Street-Art-Festival 2020 entstand in der Blumberger Hauptstraße durch Clemens Benzing. Archivbild: Clemens Benzing | Bild: Clemens Benzing

„Das Street-Art Festival in Blumberg hat sich zum größten Straßenmalerfestival in Süddeutschland entwickelt und verzaubert jährlich über 30.000 Besucher“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Künstler aus der ganzen Welt verwandeln die Straßen von Blumberg jährlich am zweiten Juliwochenende in eine große Open-Air Galerie.

„Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Festival nicht wie gewohnt stattfinden

können“, wird Bodo Schreiber zitiert, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Blumberg Gewerbevereint, die das Festival gemeinsam mit der Stadt organisiert.

Bis zum Festivalstart wären es noch einige Monate, doch das Organisations-Team ist sich einig: Zum jetzigen Zeitpunkt sei nicht abzusehen, wie sich die Pandemie entwickelt. Die Menschenmassen und damit das hohe Risiko auf eine Ansteckung wären nicht vertretbar.

Große Open Air Galerie

Eine erneute Street-Art Absage wie voriges Jahr, als letztlich ganz spontan ein kleines Online-Festival stattfand, kommt für die Veranstalter jedoch nicht in Frage. „Wir laden ein zum Online-Street-Art-Festival. „Machen Sie Blumberg, Ihren Wohnort, Ihre Heimatstadt oder dort wo Sie gerade sind bunt. Gemeinsam schaffen wir eine große Open-Air Galerie, verteilt auf der ganzen Welt“, appellieren Alexandra Bouillon und Lena Hettich vom Standortmarketing der Stadt.

Voraussetzungen

Dabei sei natürlich darauf zu achten, dass nicht einfach irgendwo gemalt werden dürfe. Sollte die Fläche nicht im Eigentum des Künstlers sein, benötigt es davor eine Genehmigung des jeweiligen Eigentümers. Das Online-Street-Art—Festival findet am 10. & 11. Juli 2021 statt. „Kinder, Erwachsene, Hobbykünstler und Profikünstler, alle sind willkommen.“, ruft Bürgermeister Markus Keller zum Mitmachen auf.

Teilnehmer können sich im Vorfeld online registrieren und am Street-Art Wochenende Fotos von der Entstehung bis zum fertigen Kunstwerk hochladen. „Es würde uns sehr freuen, wenn wir auch Künstler live per Webcam begleiten können“, freut sich Clemens Benzing auf das Ereignis.

Künstler unterstützen

Die Organisatoren möchten mit dem Online Event auch auf die Situation der Künstler aufmerksam machen und diese unterstützen. Wie beim Live-Event können Besucher den Künstlern einen Obolus spenden. Wie dies erfolgen kann, werde noch abgeklärt, hieß es im Rathaus auf Nachfrage. „Mit einer kleinen Spende helfen wir den Künstlern und sorgen dafür, dass sie uns im kommenden Jahr wieder live mit ihren Kunstwerken verzaubern“, heißt es in der Mitteilung.

