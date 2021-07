von Bernhard Lutzr

Auch wenn das Blumberg Street-Art-Festival dieses Jahr vor allem online stattfand, hat sich der organisatorische Aufwand gelohnt. In Blumberg konnten die Leute am Marktplatz live sehen und staunen, wie der Profi Nikolaj Arndt aus Marburg erneut ein großes 3D-Motiv auf den Asphalt und eine Holzwand zauberte.

In Zeiten, wo Kunst und Kultur kaum Konjunktur haben, war dies ein Erlebnis, das den Menschen hautnah zeigte, wie wichtig Kunst ist und welche Möglichkeiten die Künstler haben, mit ihren Werken etwas auszudrücken. Blumberg bleibt dadurch weiterhin in den Köpfen der Menschen, das zeigte zum Beispiel ein Pärchen aus Radolfzell, das im Internet auf das Festival und das große 3D-Bild auf dem Marktplatz aufmerksam wurde und am Sonntag extra nach Blumberg fuhr.

Hilfreich war sicher auch, dass Clemens Benzing als Initiator des Festivals voriges Jahr kurzfristig auf privater Basis ein erstes Online-Festival initiierte. So hatten manche der jetzt teilnehmenden Künstler bereits erste Erfahrungen. Zu hoffen bleibt, dass das Festival nächstes Jahr wieder live stattfinden kann und Blumberg wieder zu einem richtigen Treffpunkt wird.

