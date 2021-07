Wenn Bürgermeister Markus Keller an die 750-Jahr-Feier vor zehn Jahren denkt, fällt ihm als erstes das große Festzelt ein. „Als ich ihm im halbaufgebauten leeren Festzelt stand, bekam ich spürbare Zweifel, ob wir nicht zu groß geplant haben.“ Doch die Sorgen waren unbegründet, wie sich dann beim Fest wenige Tage danach mehr als deutlich zeigte. Es vergehe kein Monate, wo er nicht auf die 750-Jahr-Feier angesprochen werde, oft im Gleichklang mit dem Street-Art-Festival und „Blumberg on Ice“, sagt Keller. Das seien Leuchttürme, die das Image der Stadt nachhaltig verbessert hätten.

Gänsehautgefühl im Festzelt beim Blumberger Gesamtchor

Die besonderen Momente für den Bürgermeister waren der Rundgang durch die Gewerbeschau, „wo ich gesehen habe, welche Wirtschaftskraft hier in Blumberg war.“ „Gänsehautgefühl“ hatte er im Festzelt, als der vom SÜDKURIER initiierte Gesamtchor in Begleitung der Stadtkapelle sang, „und da herrschten ja tropische Verhältnisse.“ Imponiert haben ihm auch der Mittelaltermarkt und der Umzug, wo auf dem Tieflader die Laufenburgerli-Lok durch die Straßen gezogen wurde.

Bürgermeister Markus Keller (Mitte) freut sich. Unser Bild zeigt ihn im Festzelt mit seiner Frau Ruth Keller und Sascha Engel, der die Vereine koordinierte. Archivbild: Jürgen Müller | Bild: Müller, Jürgen

Karl Scheu, Dirigent des Gesamtchors, war beeindruckt von dem positiven Zusammenklang rund 230 Sängerinnen und Sängern. „Es war das Einmalige, in einem Großchor die Stadt zu repräsentieren.“

Michael Jerg hatte als Taktgeber der Stadtkapelle auch das Gesamtdirigat. „Die Idee hat uns fasziniert“, es war eine absolut tolle Sache. Im Festzelt könne man normalerweise nicht erwarten , dass diese Aufmerksamkeit des Publikums vorhanden ist. Wenn ich mich erinnere, wie das angekommen ist bei den Leuten im Festzelt, und das hat sich nachher auch noch weitergezogen bei den Events in der Sporthalle, die wir veranstaltet haben. Diese Events haben sicher Stadtgeschichte geschrieben.“

Für Michael Jerg war es ein würdiger Abschluss des Stadtjubiläums. „Das war ein Miteinander auf ganz großer Ebene und es war eine Leistung, die Chöre zusammenzubringen.“ Beeindruckt habe ihn auch, dass die Chordirigenten, die eine tolle Vorarbeit geleistet haben, bereit waren, sich in die zweite Reihe zu stellen und ihm die Gesamtleitung zu überlassen. „Die Sänger und die Musiker haben alles gegeben, das war ein emotionaler Höhepunkt im Leben eines jeden einzelnen Mitwirkenden.“ Aus dieser Veranstaltung haben wir nachher profitiert für unsere Konzertevents in der Sporthalle, wo ebenfalls viele Sänger bereit waren, mitzuwirken. Zum Beispiel „Dance in Concert“ und „Magic Night of Music“.

Nach dem Auftritt des Gesamtchors mit der Stadtkapelle im vollen Festzelt erhielt jeder Dirigent von Initiator Bernhard Lutz (links) eine Rose. Hier erhält Karl Scheu als Leiter des Gesamtchors seine Rose. Archivbild: Jürgen Müller | Bild: Müller, Jürgen

Pfarrer Karlheinz Brandl erlebte durch das Engagement, besonders durch die Bürger, eine Außenpräsentation Blumbergs, „wo etwas zusammenwächst zwischen der Kernstadt und den Teilorten.“ Derzeit sei die Vereinsarbeit durch Corona sehr eingeschränkt, in einzelnen Teilorten wie Riedböhringen, sei aber etwas gewachsen, etwa das Baugebiet, das Gewerbegebiet oder der Kindergarten, der saniert wurde und eine Krippe erhielt. Pfarrer Brandl weist auch auf die Gewerbeschau, bei der sich das positive Miteinander der Unternehmen gezeigt habe. Er denke, dass das positive „Sich-auf-den-Weg-machen“ vor zehn Jahren auch bemerkbar gemacht habe in politischen Entscheidungen, zum Beispiel für den flächendeckenden Breitbandausbau.

750 Jahrfeier Freitag, 1. Juli , 2011: Bieranstich im Festzelt und Auftakt mit Dr. Quincy & the Lemmonshakers. Das Festzelt ist voll.

, 2011: Bieranstich im Festzelt und Auftakt mit Dr. Quincy & the Lemmonshakers. Das Festzelt ist voll. Samstag, 2. Juli, 2011: Eröffnung der Gewerbeschau und des Naturparkmarktes, Mittelaltermarkt der Kindergärten und Schulen an der Stadthalle, abends SWR1-Party im Festzelt.

2011: Eröffnung der Gewerbeschau und des Naturparkmarktes, Mittelaltermarkt der Kindergärten und Schulen an der Stadthalle, abends SWR1-Party im Festzelt. Sonntag, 3. Juli: Gewerbeschau, Mittelaltermarkt, großer Umzug, Auftritt des Blumberger Gesamtchors mit der Stadtkapelle im Festzelt, Abendkonzert der Stadtkapelle.

Gewerbeschau, Mittelaltermarkt, großer Umzug, Auftritt des Blumberger Gesamtchors mit der Stadtkapelle im Festzelt, Abendkonzert der Stadtkapelle. Montag, 4. Juli: Ausklang (blu)