Das Blumberger Panoramabad lädt zu fünf lauschigen Sommerabenden ein. Auftakt ist heute mit dem ersten Open Air Kino. Es läuft der Film „Bad Boys for Life“, der dritte Teil der Bad Boys-Reihe mit Will Smith und Martin Lawrence als knallharte Detektive. Am morgigen Samstag, 8. August, ist der Film „Nightlife“ mit Elyas M'Barek als Barkeeper Milo in Berlin zu sehen. Für beide Kinoabende gibt es noch Tickets.

Ab nächster Woche sind an den Freitagen 14., 21. und 28. August drei Picknick-Konzerte geplant, um regionalen Gruppen und Künstlern wieder eine Plattform zu bieten. Den Auftakt macht der Blumberger Sänger und Gitarrist Roland Sauter am Freitag, 14. August, gefolgt von der Donaueschinger Gesangsschule Wege der Stimme mit Bettina Kuhn am 21. August.

Abschluss mit „Herrenmusik“ und Thomas Sausen

Den Abschluss bildet die unplugged Formation „Herrenmusik“ mit dem Sänger Thomas Sausen, dem Berufsmusiker Sebastian Schnitzer sowie den beiden Deißlinger Künstlern Volker Basler und Andre Ernst. Die Künstler sind durch mehrere Auftritte in Blumberg bekannt, Thomas Sausen und Sebastian Schnitzer haben den Blumberg Song komponiert, intoniert und produziert. Die Künstler spielen alle kostenlos, sie würden sich aber über Spenden freuen. Eine Spendenkasse wird aufgestellt.

Die Besucherzahl beim Open-Air-Kino und den Filmen wird auf jeweils 200 begrenzt, da die Veranstaltungen jeweils nur in einem Bereich der Freibad-Anlage stattfinden: das Open-Air-Kino auf den Stufen zwischen Schwimmerbecken und Nichtschwimmer, wobei die Leinwand hinter dem Nichtschwimmerbecken steht. Die Konzerte sind im Bereich des Planschbeckens.

Karten für Kino und Konzerte gibt es nur über Online-Buchungen (www.stadt-blumberg.de), es gibt keine Abendkasse. Wer Hilfe braucht oder bar bezahlen möchte, kann sich an die Touristinfo wenden (07702/51 200), sie hat am Freitag von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet. Die Besucher werden empfangen und zu ihrem Platz geführt. Wer will, kann Decken oder Klappstühle mitbringen. Der Kiosk hat stets geöffnet.