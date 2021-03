Darauf haben viele Fußgänger in Blumberg schon lange gewartet: Im Einmündungsbereich der Winklerstraße in die Tevesstraße in der Kernstadt sind seit Dienstagfrüh die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs zugange. Auf dem Gehweg, wo sich der größte Stolperbereich in der stark frequentierten Einkaufsstraße befindet, entfernen sie die Pflastersteine.

Am stark gewellten Gehweg in der Tevesstraße reißt der Bauhof die Pflastersteine heraus. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Dann wollen sie untersuchen, wie die Wurzeln der Platane am Gehwegrand verlaufen, die für die Unebenheiten sorgen, und ob man hier Abhilfe schaffen kann.

Die Situation für Verkehrsteilnehmer in der Tevesstraße, ob zu Fuß oder mit dem Auto, war immer wieder Thema im Gemeinderat. Zuletzt hatte Stadtrat Hermann Zorbach in der Sitzung am 25. Februar eine entsprechende Anfrage gemacht, und Stadtbaumeister Uwe Veit hatte signalisiert, dass der Gehweg dieses Jahr gemacht werde.

Wie man die Situation in der Tevesstraße grundsätzlich ändern und verbessern kann, soll sich im Rahmen des Stadtsanierungsprojekts erweisen, dass dieses Jahr mit landesmitteln in Angriff genommen werden soll. Dabei, das hatte Bürgermeister Markus Keller schon klar und deutlich formuliert, gehe es auch um eine Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität.